Ograniczanie skutków powodzi i suszy, odzysk surowców i energii, energetyka wiatrowa, wykorzystanie materiałów odpadowych do produkcji betonu czy usuwanie zanieczyszczeń z wody. Takimi badaniami zajmować się będzie otwarte właśnie Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Jak zapowiadają władze uczelni, będzie to jedno z najnowocześniejszych "zielonych" centrów badawczych w naszej części Europy.

Z nowego centrum korzystać będą zarówno naukowcy, badacze, jak i studenci. W budynku - liczącym niemal 13 tys. m2 powierzchni - jest 18 laboratoriów badawczych i komputerowych, 20 sal dydaktycznych i audytorium.

Ideą jest przekazanie dwóch kierunków, czyli mamy edukację studentów, żeby wiedzieli, jak pewne urządzenia będą się zachowywały, jeżeli je odpowiednio zaprojektują. Druga sprawa to elementy naukowe. Tu jest między innymi ten aspekt tak zwany "eko", czyli przyjazny dla środowiska. Rozwój, który jest zintegrowany ze środowiskiem. Nie staramy się, że tak powiem, być przeciw środowisku, tylko żeby dopasować się do niego. I to jest nasz element, w którym staramy się zbudować pewne obiekty, zmieniać rzeczywistość, ale w taki sposób, żeby to środowisko mocno nie ingerować - mówi RMF FM prof. Tomasz Kolerski z katedry Geotechniki i Inżynierii Wodnej.

Laboratorium hydrologiczne wyposażone jest w trzy kanały przepływowe. Można tam przeprowadzić precyzyjne pomiary oraz symulacje różnorodnych warunków środowiskowych.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Jedna z najbardziej innowacyjnych funkcji to możliwość zmiany pochylenia dna kanału, co umożliwia badanie wpływu różnych nachyleń na przepływ wody - od stromych spadków charakterystycznych dla terenów górskich po łagodne, nizinne. Drugi kanał wyposażono w generator fal. Pozwala to na symulację ruchu rumowiska na dnie, co jest kluczowe w badaniu erozji i zmian dna rzeki pod wpływem przepływu wody.

To laboratorium pokazuje nam pełen obraz tego, co się rzeczywiście dzieje. Czasami nie możemy w pełni odtworzyć pewnych zjawisk na komputerach, ponieważ ich skala lub delikatność ma znaczący wpływ na cały proces. W laboratorium widzimy całość, jak to się fizycznie dzieje - dodaje prof. Kolerski.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Znaczącym aspektem pracy laboratorium jest również badanie wpływu śmieci, w tym plastiku, na ekosystemy wodne. Współpraca z Izbą Geofizyki PAN i innymi instytucjami ma na celu stworzenie modelu matematycznego, który pozwoli na modelowanie ruchu śmieci w rzekach na dużą skalę, co jest kluczowe dla ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Kolejne laboratoria Centrum Ekoinnowacji umożliwią uczonym pracę w obszarach, takich jak:

Zrównoważony transport - m.in. inteligentne systemy transportu, dynamiczne modele podróży, diagnostyka infrastruktury w transporcie szynowym i kołowym, nawierzchnie długowieczne, badania środowiskowe w transporcie tzn. hałas i drgania,.

Gospodarka o obiegu zamkniętym - m.in. opracowywanie technologii ponownego wykorzystania surowców, np. beton i asfalty z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, z dodatkami organicznymi; beton i asfalt o niskiej emisji CO2; w sposób maksymalnie efektywny, odzyskiwanie energii z odpadów.

Adaptacja do zmian klimatycznych - m.in. pomiar emisji gazów cieplarnianych z procesów oczyszczania ścieków wraz z obliczaniem śladu węglowego; technologie oparte na naturze w ochronie wód i adaptacji miast do zmian klimatu; opracowywanie nowych materiałów budowlanych, w tym nawierzchni odpornych na ekstremalne temperatury, jak i stabilnych podłoży gruntowych.

Łączny koszt inwestycji to ok. 170 mln zł pozyskanych z dotacji ministerialnych, funduszy unijnych i środków własnych uczelni.