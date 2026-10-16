Brutalny napad na norweskiego turystę w centrum Gdańska. Szwedzi staną przed sądem

RMF24

Czterech obywateli Szwecji odpowie przed sądem za brutalny rozbój z użyciem noża na norweskim turyście, do którego doszło w maju tego roku w centrum Gdańska. Oskarżeni zostali zatrzymani podczas próby ucieczki na lotnisku. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem obywatelom Szwecji oskarżonym o dokonanie w centrum Gdańska rozboju z użyciem noża na norweskim turyście.

Do zdarzenia doszło 7 maja 2026 roku na ul. Stągiewnej w Gdańsku. Norweski turysta, który wcześniej bawił się w klubie ze striptizem wraz z innym obywatelem Norwegii, został zaatakowany przez czterech Szwedów. Napastnicy śledzili mężczyzn po opuszczeniu lokalu, a następnie zaatakowali jednego z nich, grożąc mu nożem.

Kradzież i wymuszenia

Sprawcy zabrali mężczyźnie telefon, gotówkę w koronach norweskich oraz kartę bankomatową. Zmusili go również do wypłaty pieniędzy z bankomatu i dokonali kolejnych transakcji przy użyciu jego karty płatniczej.

Łącznie Norweg stracił 4,8 tys. koron norweskich, telefon oraz niemal 2 tys. koron wypłaconych z bankomatu.

Zatrzymanie na lotnisku

Jak ustaliła prokuratura, sprawcy zostali zatrzymani na lotnisku, gdy próbowali uciec do Szwecji. Wszyscy czterej – 23-letni Arran Acib A., 17-letni Mohamad H., 18-letni Jabril H. i 19-letni Senal Saned O. – przebywają obecnie w areszcie tymczasowym.

Dzisiaj poinformowano o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko czterem obywatelom Szwecji.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia trzem z oskarżonych grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Najsurowsza kara, nawet do 30 lat więzienia, grozi Arranowi Acibowi A., który – jak ustalono – był już wcześniej skazany w Szwecji za przestępstwo pobicia i odbywał tam karę pozbawienia wolności.

