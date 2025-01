Mieszkańcy Gdyni przynoszą do bibliotek w całym mieście zużyte ubrania. To pokłosie wejścia w życie zakazu wrzucania tekstyliów do śmietników oraz błędnie rozumianej akcji charytatywnej, która jest prowadzona w mieście od wielu miesięcy.

Zdj. poglądowe / Shutterstock Nasze filie zasypywane są szmatami, bo chyba nie można tego inaczej nazwać. Mieszkańcy przynoszą ubrania i tekstylia do placówek, podrzucają pod drzwi, wpychają je nawet do książkomatów - mówi RMF MAXX Natalia Gromow, dyrektorka Biblioteki Gdynia. Bibliotekarze tłumaczą, że zgodnie z zawartym porozumieniem, filie przyjmują tylko czyste, posegregowane i niezniszczone ubrania w ramach wsparcia akcji charytatywnej. To nieporozumienie wyniknęło chyba z tego, że od ponad roku bierzemy udział w akcji „Ubrania do oddania”. Na terenie całej Gdyni, między innymi w bibliotekach i w innych instytucjach są niewielkie pojemniki na czystą, nadającą się do użytku odzież, która później jest oddawana organizatorowi tej akcji. Do tej pory działało to świetnie. Teraz, gdy nastąpiła zmiana przepisów związana z tekstyliami, trochę nam się to chyba pomieszało - dodaje Natalia Gromow. Zobacz również: 30 mln zł na remont mostu Siennickiego w Gdańsku. Wcześniej sprawdzą go nurkowie Przyczyną zamieszania mogły być błędne informacje rozwieszane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe. Czytanie komunikatów jest problematyczne, czytajmy ze zrozumieniem. Postanowiliśmy wypuścić dokładne informacje, przygotowaliśmy specjalne plakaty, które wytłumaczą w jaki sposób tekstyliów pozbyć się w sposób właściwy, nie ingerujący w przestrzeń biblioteki - mówi Gromow. W sześciu z dwudziestu filii Biblioteki Gdynia trwa charytatywna akcja „Ubrania do Oddania”. Są to biblioteki: Obłuże, Grabówek, Cisowa, Pustki Cisowskie, Pogórze i Mały Kack. Te filie przyjmują jedynie czyste, posegregowane i niezniszczone ubrania w małej ilości. Jeśli mamy do oddania rzeczy, które nie nadają się do użycia, na terenie Gdyni jest pięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: na Karwinach, Witominie, Pogórzu oraz w Orłowie i Cisowej. Informacje o zasadach postępowania z odpadami, w tym tekstyliami i odzieżą, dostępne są na stronie wyrzucamto.pl oraz gdynia.pl/tekstylia . Opracowanie: Magdalena Olejnik