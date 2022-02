Pomorska policja szuka chętnych do pracy. 190 wakatów czeka na przyszłych funkcjonariuszy w tym województwie. Braki nie są już tak duże, jak choćby przed rokiem. Odpowiedzialni za rekrutację przekonują między innymi rosnącymi pensjami.

Od 2022 roku młodzi ludzie dołączających do grona policjantów mogą zarobić więcej. / Marcin Bielecki / PAP

Przez ostatni rok niedobory kadrowe wśród policjantów na Pomorzu udało się zmniejszyć o mniej więcej 75 proc. W 2021 roku do służby przyjętych zostało 600 nowych funkcjonariuszy.

Zmieniliśmy sposób podejścia do kandydata, zmieniliśmy sposób komunikacji, przenieśliśmy rekrutację tam, gdzie są ludzie młodzi. Do telefonów komórkowych, do internetu. Dostosowaliśmy nasze strony do przeglądarek mobilnych, jesteśmy w mediach społecznościowych i tam mówimy na czym polega praca policjanta i w jaki sposób można aplikować do służby - mówi Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Mimo tego wciąż są braki kadrowe. W całym, tak zwanym garnizonie pomorskim to dokładnie 190 wakatów czekających na policjantów. Jak przekonuje Sienkiewicz wpływ na poprawę niedoborów kadrowych miał rosnące zarobki. Dodaje też, że od 2022 roku młodzi ludzie dołączających do grona policjantów mogą zarobić jeszcze więcej.

Myślę, że jesteśmy bardzo atrakcyjnym finansowo pracodawcom. W tym momencie młody człowiek, który nie ukończył jeszcze 26. roku życia, a ukończył już kurs podstawowy, w policji będzie zarabiał 4,5 tysiąca złotych na rękę - przekonuje Sienkiewicz.

Więcej o rekrutacji, szczegółach i wytycznych dla kandydatów można poczytać tutaj.