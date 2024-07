W publicznym wodociągu zaopatrującym miejscowości Lewino i Lewinko inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie wykryli bakterię E. coli. "Woda nie nadaje się do spożycia. Może być stosowana tylko do spłukiwania toalet" - informuje sanepid.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza brak przydatności wody z wodociągu publicznego Lewino (gm. Linia) do spożycia ani do celów gospodarczych. W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli" - podał w komunikacie sanepid.

Woda nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania toalet. Komunikat sanepidu zakazuje spożycia wody.

Urząd Gminy Linia w mediach społecznościowych poinformował, że problem dotyczy miejscowości Lewino i Lewinko. "Woda do picia dostępna w beczkowozie u sołtysa" - podkreślono w informacji.

Pałeczka okrężnicy (łacińska nazwa "Escherichia coli") spotykana jest w jelicie zwierząt, w tym człowieka. Spożycie wody z tymi bakteriami powoduje zatrucie pokarmowe, którego charakterystycznymi symptomami są: gwałtowna biegunka i ból brzucha. Często dochodzą do tego nudności, wymioty, brak apetytu i ogólne osłabienie, a niekiedy pojawiają się też zawroty głowy oraz podwyższona temperatura ciała.