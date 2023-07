Dobre wieści dla kierowców. Autostrada A1 na odcinku Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy będzie bezpłatna. Darmowe przejazdy mają obowiązywać od godziny 12 w piątki do godziny 12 w poniedziałki.

Autostrada A1 w okolicach Torunia / Tytus Żmijewski / PAP

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego minister infrastruktury wydał polecenie koncesjonariuszowi autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń, by na tym odcinku nie pobierano opłat w wakacyjne weekendy - wynika z informacji PAP zbliżonych do rządu.

Zawieszenie poboru opłat na tym odcinku obowiązuje od północy z 30 czerwca na 1 lipca, do poniedziałku 3 lipca 2023 r. do godziny 12.00. Takie same zasady mają obowiązywać w kolejne weekendy lipca i sierpnia od godziny 12 w piątki do godziny 12 w poniedziałki, a także w pierwszy weekend września.

Jak przekazało źródło w rządzie, wyjątkiem będzie długi weekend sierpniowy. Wtedy bezpłatne przejazdy będą obowiązywały od godz. 12 w piątek 11 sierpnia do środy 16 sierpnia do godz. 12.

Wcześniej premier Morawiecki informował w mediach społecznościowych, że od soboty w weekendy autostrada A1 od Torunia do Pruszcza Gdańskiego będzie bezpłatna, żeby "Polacy mogli bez opłat, bezpiecznie i swobodnie dotrzeć na wypoczynek nad polskie morze". "Szerokiej i bezpiecznej drogi! Wakacji pełnych uśmiechów" - napisał szef rządu na Twitterze.