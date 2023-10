W środę, na ulice Gdańska wyjedzie autobus z zupą i odzieżą. Potrzebujący będą mogli skorzystać z pomocy ratownika medycznego. To wsparcie dla osób, które w okresie jesienno-zimowym z różnych przyczyn nie mają gdzie się skryć przed zimnem.

Autobus SOS podczas jednego z pomocowych sezonów w Gdańsku / archiwum MOPR / Materiały prasowe

Z pomocy będą mogły skorzystać osoby ubogie i doświadczające bezdomności. W poprzednich latach do autobusu SOS zgłaszało się ok. 100 osób dziennie.

Załoga będzie wydawała osobom doświadczającym bezdomności ciepłą zupę i odzież na zmianę. Ratownik medyczny udzieli niezbędnych konsultacji. Pracownik socjalny lub streetworker przekażą informację o dostępnej pomocy w mieście, starając się jednocześnie zmotywować potrzebujących do jej przyjęcia i do społecznej aktywizacji - mówi Sylwia Ressel, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Pracownicy apelują, aby mieszkańcy przekazywali sygnały o potrzebujących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, straży miejskiej czy policji. O lokalizacji potrzebujących można powiadomić też przez aplikację Arrels.

Dla osób w kryzysie bezdomności jesień i zima to najtrudniejszy czas, słota i mróz bardzo doskwierają. Dlatego niezmiennie apelujemy do mieszkanek i mieszkańców o społeczną wrażliwość i przekazywanie sygnałów o potrzebujących do nas lub do Straży Miejskiej czy Policji w Gdańsku. Służby współdziałają. Każde zgłoszenie sprawdzamy, a osoba potrzebująca otrzymuje ofertę wsparcia. Cieszymy się, jeśli ją przyjmie i pomoc jest skuteczna - przyznaje Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności gdańskiego MOPR.

Aplikacja Arrels, ułatwia dotarcie do potrzebujących / foto. MOPR

Trasa autobusu SOS

Kompleksowe wsparcie świadczone będzie codziennie w okresie jesienno-zimowy. Swój kurs będzie rozpoczynał po godz. 20 na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu. Następnie pojedzie do Wrzeszcza. O 21.15 zatrzyma się na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ul. Białej. Po godzinie zaparkuje w zatoce autobusowej przy kinie "Krewetka" w Gdańsku. Ostatni przystanek, ok. godz. 23.30, jest zlokalizowany obok noclegowni przy ul. Mostowej 1A. Autobus dowiezie tam osoby w bezdomności, chcące ogrzać się i przenocować w placówce.

Autobus SOS / fot. Grzegorz Mehring/ gdańsk.pl

Autobus SOS wyjeżdża, po raz siódmy, na zlecenie gdańskiego MOPR. Pojazd zapewnia spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje.