W weekend pierwsze zmiany w ruchu związane z dniem Wszystkich Świętych. W Trójmieście uruchomione zostaną dodatkowe linie komunikacji miejskiej, a niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu. Urzędnicy apelują, aby kierowcy nie jeździli „na pamięć”. Sprawdźcie jak w najbliższych dniach dotrzeć na cmentarze w Trójmieście.

/ GZDIZ /

Urzędnicy z Trójmiasta i policjanci - jak co roku - w okresie Wszystkich Świętych zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. W wielu miejscach autobusy czy trolejbusy będą traktowane priorytetowo w stosunku do samochodów osobowych. Na niemal wszystkie cmentarze do 2 listopada włącznie, obowiązywać będzie zakaz wjazdu samochodów na teren nekropolii.

W dotarciu na cmentarze w Gdańsku pomogą trzy specjalne linie autobusowe: 601, 610 i 627 oraz tramwajowa 18. W Sopocie wzdłuż cmentarzy wyznaczony zostanie bus pas, a w Gdyni zaangażowany zostanie cały dostępny tabor i pojazdy wypożyczone z innych miast. Mieszkańców mogą więc zdziwić autobusy w innych barwach, niż dobrze im znane, biało-niebieskie.

Warto dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy na ztm.gda.pl i zkmgdynia.pl.

Proszę zwracać uwagę na znaki drogowe pojawiające się w obszarze cmentarzy. Służby, zarówno policja, jak i straż miejska będą patrolowały i kontrolowały obszar wokół cmentarzy. Prosimy o niewjeżdżanie na tereny zielone, tereny te są grząskie - mówi Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu w Gdańsku.

Służby apelują, aby korzystać nie tylko z bram głównych, ale - jeżeli takie są - także z wejść bocznych. To pozwoli uniknięcia tłoku na tak zwanych ciągach komunikacyjnych cmentarzy.

Cmentarz Witomiński, największa nekropolia w Gdyni, leży w dzielnicy, która graniczy z terenem poszukiwań podejrzanego Grzegorza Borysa. Wielu mieszkańców właśnie przez las udaje się w tych dniach na cmentarz.

Osoby, które dowodzą akcją poszukiwawczą na pewno mają rozwiązanie na tę sytuację, która się zbliża, czyli dzień Wszystkich Świętych. Jeżeli będzie taka potrzeba to będzie alternatywne rozwiązanie do tego, aby jednocześnie mieszkańcy nie mieli utrudnień, w tym dotrzeć na groby swoich najbliższych, ale też rozwiązanie dla policjantów, żeby mogli dalej pracować w tych wytypowanych miejscach - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Kubą Kaługą, Karina Kamińska, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Cmentarz Łostowicki

Największy, 50 hektarowy, cmentarz w Gdańsku. Jego powierzchnia jest większa niż pozostałe 8 nekropolii razem wziętych. Od soboty zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej, prowadząca wzdłuż przycmentarnych punktów handlowych.

Na al. Armii Krajowej wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 50 km/h. Wzdłuż tej arterii ustawione będą wygrodzenia - od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej.

/ GZDIZ /

Sama ul. Łostowicka zostanie zamknięta dla samochodów 1 listopada. Nie będzie dotyczyć to komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz przedsiębiorców pracujących przy cmentarzu.

Dla autobusów ruch ulicą Łostowicką będzie dwukierunkowy, reszta pojazdów będzie mogła dojechać wyłącznie do parkingu przy cmentarzu od strony ul. Kartuskiej.

Co ważne mieszkańcy osiedla Wzgórze Mickiewicza nie będą mogli wjechać na ul. Łostowicką. Dojazd do osiedla będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przygotowano przy bocznej bramie cmentarza, poniżej bramy głównej. To około 200 miejsc postojowych. Taksówki będą mogły zatrzymywać się na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, na jezdni prowadzącej w kierunku al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowano w trzech lokalizacjach:

na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego,

za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej.

Cmentarz Srebrzysko

Cmentarz Centralny Srebrzysko to drugi co do wielkości cmentarz Gdańska. Znajduje się on zaraz obok ważnych tras przelotowych. Najważniejsze zmiany będą obowiązywać 1 listopada.

W okolice samego cmentarza dojechać będzie można jedną z jezdni al. Żołnierzy Wyklętych. Poruszać będzie się nią można jedynie w stronę ulicy Potokowej. Druga jezdnia, w kierunku Zaspy, zostanie przeznaczona wyłącznie dla autobusów, taksówek czy innych uprawnionych osób. Ruch nią będzie odbywać się w obie strony.

Siłą rzeczy dla większości pojazdów niemożliwy będzie zjazd al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a w kierunku centrum. Objazd wyznaczony został przez Morenę: ulicami Potokową, Rakoczego i dalej przez Jaśkową Dolinę do al. Grunwaldzkiej.

/ GZDIZ /

Od soboty z kolei na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego - na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM.

W sobotę zamknięta dla ruchu zostanie z kolei jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowano na ul. Słowackiego, na odcinku od ul. Trawki w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego oraz na ul. Róży Ostrowskiej.

Cmentarz Oliwski

Do cmentarza w Oliwie dojedziemy - jak zwykle - jednokierunkowym odcinkiem ul. Opackiej lub dwukierunkowym fragmentem prowadzącym do od ul. Spacerowej. Nie będzie możliwy dojazd ulicą Czyżewskiego od strony Sopotu. Ta 1 listopada stanie się jednokierunkowa i prowadzić będzie wyłącznie w stronę granicy Gdańska i Sopotu.

Samochody zaparkują przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego, a także po prawej ul. Czyżewskiego, za bramą cmentarza.





/ GZDIZ /

Cmentarz Garnizonowy

Ruch ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni wprowadzono zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych.

W sobotę 28 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja

Cmentarz św. Ignacego na Oruni

Do cmentarza dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most na wysokości posesji nr 37. Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzeg, który prowadzić będzie od mostu do ul. Cienistej.

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Auta zaparkujemy wzdłuż jednokierunkowego odcinku ul. Brzegi.

Cmentarz Salvator Nowy

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd zostanie wyznaczony ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz św. Franciszka na Siedlcach

Dojazd do cmentarza św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta - Kartuska.

Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon cmentarza św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz Witomiński

We wtorek 31 października i środę 1 listopada jednokierunkowy ruch będzie obowiązywał na ul. Witomińskiej. Od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową pojedziemy nią tylko w kierunku centrum.

Z kolei od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać tylko autobusy, pojazdy służb i rowery. Wszystkie inne samochody dojadą w okolice cmentarza tylko od strony ul. Kieleckiej. Z kolei na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.





/ GZDIZ /

Ogólnodostępne miejsca do parkowanie przygotowano - podobnie jak w poprzednich latach - na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza. Na końcu tego odcinka wyznaczono też tymczasowy postój taksówek.

Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza, a ul. Warszawską będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej

We wtorek 31 października i środę 1 listopada po obu stronach ul. Spokojnej obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania się. Wyjeżdżając z ul. Spokojnej w ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo.

Dostępne będą miejsca parkingowe usytuowane za drogą dojazdową do cmentarza.

Cmentarz Marynarki Wojennej

We wtorek 31 października i środę 1 listopada obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na ulicach Miegonia i Muchowskiego. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od ul. Dickmana w stronę do ul. Arciszewskich.

Cmentarze w Sopocie

Oba sopockie cmentarze - komunalny i katolicki - leżą przy ulicy Malczewskiego. Od godziny 7 do wieczornych 1 listopada ulica ta będzie jednokierunkowa. Poruszać będzie się nią można wyłącznie w stronę Brodwina.

Dodatkowo na prawym pasie, do wysokości kościoła, wyznaczony zostanie buspas. Jednokierunkowe będą także ul. Księżycowa, Okrężna i Słoneczna. Tam będzie można szukać miejsc do parkowania.





/ ZDiZ Sopot /

Dwiema pierwszymi przejechać będzie można tylko w kierunku ul. 23 marca, z kolei ruch ul. Słoneczną odbywać się będzie tylko w kierunku Okrężnej. Miejsc do parkowania można próbować szukać też na niewielkim parkingu przy ul. Malczewskiego, a także wzdłuż lewego jej pasa, za kościołem, na odcinku wiodącym w stronę Brodwina.

Cmentarz komunalny w Kosakowie

Zmiany w organizacji ruchu wokół tego gdyńskiego cmentarza obowiązywać będą jedynie 1 listopada. Ruch ulicą Rzemieślniczą odbywać się tylko w jednym kierunku.

Od ul. Chrzanowskiego w stronę ul. Rumskiej. Samochody nie będą mogły w ogóle zatrzymywać się po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej, a także po lewej stronie ul. Żeromskiego na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej oraz po obu stronach ul. Leśnej, na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej.