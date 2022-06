40 tonowe maszyny będą do zobaczenia przy Stadionie w Gdańsku. W najbliższy weekend odbędzie się BALTIC TRUCK FESTIVAL.

Gratka dla fanów motoryzacji w najbliższy weekend w Gdańsku! / organizator, materiały prasowe /

Takiej imprezy w Gdańsku jeszcze nie było! Międzynarodowy Zlot Pojazdów Ciężarowych BALTIC TRUCK FESTIVAL zaplanowano na pierwszy wakacyjny weekend, od 24-26 czerwca 2022 r. terenie Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

To impreza w formie pikniku rodzinnego, podczas którego zaplanowano ekspozycję ponad dwustu ciężarówek, wydarzenia muzyczne, pokazy strongmanów oraz różne strefy dla dzieci.

Wydarzenie rozpoczną w piątek Mistrzostwa Polski oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata Kierowców Zawodowych UiCR. Będą także spotkania ze znanymi Youteberami ze środowiska transportowego, a w sobotę zaplanowano pokaz driftu ciężarówką.

/ organizator, materiały prasowe /

To jedyna w Polsce ciężarówka, o mocy siedmiuset koni. Sam jej wygląd budzi respekt na drodze, a w momencie gdy zapali silnik to robi ogromne wrażenie - zapowiada Radomir Gryga, organizator BALTIC TRUCK FESTIVAL.

/ organizator, materiały prasowe /

Swój udział w wydarzeniu zadeklarowało kilkaset załóg i wielu wystawców z Polski i zagranicy.

To nie tylko możliwość oglądania samochodów z zewnątrz. Będzie można wejść do środka. Taki pojazd ma swoją duszę, niejednokrotnie są one personalizowane, są drugim domem dla kierowcy. To wyjątkowa okazja zobaczyć co kryją w środku - przyznaje organizator wydarzenia.

/ organizator, materiały prasowe /

/ organizator, materiały prasowe /

Poza samą formułą ekspozycyjną ciężarówek, zaplanowano szereg dodatkowych atrakcji takich jak m.in.:

wydarzenia muzyczne (w piątkowy i sobotni wieczór impreza RETRO FEVER, którą poprowadzą DJ-e, DJ HAZEL, DJ MATYS, CJ STONE, DJ DIABLLO, DJ MESZI, DJ KC czy DJ ALIEN znani z klubowej sceny muzycznej. W niedzielny wieczór pojawią się Zespoły B-QLL, INESS, kierowca i solista zarazem One Winner oraz gwiazda wieczoru - Formacja "KOMODO & THOMAS SYKES. Koncerty, odbywać się będą na scenie ze strefą koncertową na terenie Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk ,

, Mistrzostwa Polski oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata Kierowców Zawodowych UiCR,

finał zawodów DAF DRIVER CHALLENGE,

pokazy strongmanów wraz z zawodami (w tym m.in. przeciąganie ciężarówki IVECO),

plażowa Strefa WADERA, a w niej atrakcje i zabawy w piasku, z piaskiem i nie tylko,

dmuchane miasteczko dla dzieci,

pokazy ratownictwa medycznego, pokazy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

ekspozycja samochodów zabytkowych, klasycznych i bajkowych,

spotkania ze znanymi Youteberami ze środowiska transportowego,

pokaz driftu ciężarówką,

pokaz driftu w wykonaniu instruktorów ze szkoły kierowców ligowych z naszego regionu.

W ofercie są bilety jednodniowe oraz trzydniowe. Dzieci do 12. roku życia uczestniczą w imprezie bezpłatnie.