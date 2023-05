Po godz. 8 doszło do pożaru na szczecińskich Pomorzanach. W środku zlokalizowano zwłoki osoby dorosłej - przekazała oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do pożaru altany doszło ok. godz. 8 przy ulicy Szczawiowej w okolicy Elektrowni Pomorzany.

Pożar został szybko ugaszony, bo to nie był duży budynek. Na miejscu znalezione zostały zwłoki - przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie st. kpt. Franciszek Goliński. Nie jest to dziecko, a osoba dorosła. Ale nie posiadamy jeszcze informacji co do płci lub wieku - dodał.



Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej.