W czwartek ruszają zapisy na spacery organizowane z okazji Dnia Przewodnika. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia / Punktualnie o godz. 11.00 zostaną otworzone zapisy na bezpłatne spacery i zwiedzanie Szczecina w ramach obchodów XI Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Szczecinie, który przypada 24 lutego. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia wraz z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Pilotów i Przewodników zorganizują tego dnia aż 35 wycieczek, których tematem przewodnim będzie "Szczecin na bogato". Miejscy przewodnicy podzielą się pasją do miasta, przybliżając miejsca, które choć widzimy na co dzień, to często nie znamy ich historii ani ciekawostek - mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Rejestracja jest bezpłatna i będzie odbywać się na stronie www.vistitszczecin.eu. Linki do zapisów pojawią się przy wybranych spacerach. Dla osób, które nie mają możliwości rejestracji internetowej w Centrum Informacji Turystycznej przy placu Żołnierza 20 będzie dostępna niewielka pula biletów. Wejściówki będzie można odebrać od godz. 11.00 w czwartek, 15 lutego. Co zaplanowali przewodnicy? W programie znalazły się m.in. wejście do Muzeum Techniki i Komunikacji oraz budynku Urzędu Miejskiego z salą sesyjną i podziemiami, połączone ze spotkaniem z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem; zwiedzanie korytarzy, wież oraz podziemi urzędu wojewódzkiego; wstęp na zaplecze "Pleciugi", na co dzień niedostępne dla widzów; zwiedzanie zakładu przetwarzającego odpady na energię elektryczną i cieplną; zwiedzanie Browaru Bosman. Będzie też autorska trasa śladami powieści Elżbiety Cherezińskiej, szczecińskich mozaik, czy dawnych szczecińskich szkół. Będą też wycieczki w języku niemieckim i angielskim. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników organizuje konkurs na najciekawszą fotografię wykonaną podczas spacerów. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody niespodzianki.