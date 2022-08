Szczecin od strony wody będzie można zobaczyć bez wypożyczania łódki czy kajaka. Wszystko dzięki organizowanej online wycieczce po akwenach. Poprowadzi ją przewodnik miejski, a transmitowana będzie "na żywo" na internetowym kanale Visit Szczecin.

Przewodnicy dopłyną do Zakątka Kwadrat i stamtąd udadzą się podziwiać dziką przyrodę na rzece Święta.

Wycieczka online po naszych akwenach to doskonała okazja do tego, by pokazać wszystkim, w jak pięknym mieście na co dzień żyjemy - przekonuje Andrzej Kus z Żeglugi Szczecińskiej. Internetowa podróż odbędzie się w czwartek o godzinie 11.

Wodna wyprawa online to gratka nie tylko dla mieszkańców Szczecina, ale również innych rejonów, nie tylko Polski, ale i różnych zakątków świata. W najbliższy czwartek o godzinie 11 na kanale facebookowym Visit Szczecin każdy będzie mógł zobaczyć, jak od strony wody prezentują się szczecińskie nabrzeża, Wały Chrobrego oraz inne piękne miejsca. Opowiadali o nich będą: przewodnik miejski Tomasz Wieczorek oraz Szymon Maksymiuk z Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie.

Podczas rejsu posłuchać będzie można opowieści o porcie, Elewatorze Ewa czy Stoczni Szczecińskiej. Przewodnicy dopłyną do Zakątka Kwadrat i stamtąd udadzą się podziwiać dziką przyrodę na rzece Święta. Wszystko to w ciągu ok. 45 minutowej wyprawy z centrum Szczecina.