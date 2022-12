Policja zatrzymała mężczyznę, który uszkodził 21 samochodów należących do firmy - hurtowni mięsa w Warzymicach (Zachodniopomorskie). Zamaskowany sprawca, który do ubrania przyczepił sobie m.in gałęzie świerku przebił opony samochodów. Nagrały go kamery monitoringu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka, zatrzymany usłyszał zarzut zniszczenia mienia ruchomego, uznano też, że dopuścił się występku o charakterze chuligańskim. Grozi mu kara od 4,5 miesiąca do 5 lat więzienia. Rzeczniczka przekazała, że mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie ujawnia ich treści. Zastosowano wobec niego policyjny dozór. Do zdarzenia doszło na początku grudnia. Mężczyzna wszedł na teren hurtowni mięsa i zaczął przebijać opony w samochodach: w busach i w autach osobowych. W momencie, w którym próbował przebić oponę w samochodzie ciężarowym, zranił się mocno, najprawdopodobniej w rękę i wtedy zrezygnował - relacjonował w rozmowie z PAP Mateusz Watral z firmy Madar. Sprawę od razu zgłoszono policję. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, ale na nagraniu nie widać było twarzy sprawcy. Mężczyzna przed wejściem na parking przyczepił sobie do ubrania m.in. gałęzie rosnącego w pobliżu świerku. Firma oszacowała straty na 50-60 tys. zł. RMF 24