W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie trwa usuwanie wiatrołomów po burzach, które przeszły nad regionem na początku lipca. Według wstępnych szacunków leśników masa uszkodzonych drzew to około 44 tys. metrów sześciennych.

Trwa usuwanie wiatrołomów z terenów Lasów Państwowych w województwie zachodniopomorskim / RMF FM

Największe szkody odnotowano na terenie Nadleśnictwa Dobrzany, gdzie wichura połamała niemal 10 tys. metrów sześciennych drzew.

Podczas ostatniej wichury największe szkody poczynione zostały w trzech leśnictwach: Pęzino, Marianowo i Suchań. To jest apokaliptyczny obraz tego co tam się zadziało, leży tam kilka hektarów drzewostanu sosnowego. Część z tego surowca da się uratować, ale część jest połamana i rozdrobniona – mówi Robert Kawa z Nadleśnictwa Dobrzany.

To, co udało się uratować ma zostać przeznaczone dla przemysłu. Jednak usuwanie skutków wichury jeszcze potrwa, dlatego leśnicy apelują do osób przebywających na terenach leśnych o zachowanie ostrożności. Szczególnie należy uważać na zwisające z drzew oderwane gałęzie, które mogą wyrządzić krzywdę.

W pierwszej kolejności zawsze usuwamy te drzewa, które stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi. Priorytetem jest również udrożnienie szlaków komunikacyjnych oraz usunięcie drzew, które zagrażają bezpośrednio liniom energetycznym - dodaje Kawa.

W tym roku wichury już trzykrotnie spowodowały szkody na terenach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W styczniu i lutym szkody oszacowano na prawie 1,2 miliona metrów sześciennych.