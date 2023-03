Nowe stawki opłat za egzaminy na prawo jazdy przyjął w środę Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Egzamin teoretyczny będzie kosztował 50 zł, praktyczny np. w kat. B 200 zł, a na autobusy i ciężarówki 250 zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przyjęto projekt uchwały dot. wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy.



Opłata za część teoretyczną egzaminu, zarówno na prawo jazdy, jak i pozwolenie na kierowanie tramwajem, wyniesie 50 zł.



Część praktyczna (uprawnienia w kat: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem) to koszt 200 zł, a 250 zł kosztować będą kategorie: B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.



Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego czasu obowiązują "stare" opłaty. Obecnie osoby ubiegający się np. o prawo jazdy kat. A1, A2 lub A za część praktyczną egzaminu płacą 180 zł, kat. C+E, D+E to koszt 245 zł.



Opłaty za egzaminy państwowe dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dotychczas regulowało rozporządzenia Ministra Transportu.



W znowelizowanych pod koniec 2022 r. przepisach zmieniających ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami - kompetencje ministra przejęły sejmiki województw.



Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do 30 czerwca br.