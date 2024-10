W ciągu kilku najbliższych miesięcy ma być ogłoszony przetarg na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła właśnie wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Tak zwane ZRID to jeden z ostatnich kroków formalnych przed rozpoczęciem budowy.

Za kilka miesięcy ma być ogłoszony przetarg na budowę trasy. / GDDKiA Szczecin /

Jak informuje GDDKiA w Szczecinie do wojewody zachodniopomorskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wniosek ten dotyczy wszystkich trzech odcinków o łącznej długości 48,9 km. Planowany jest też tunel pod Odrą o długości 5 km. Ten, gdy powstanie, będzie najdłuższym takim obiektem w Polsce. Przetarg na realizację trasy, po uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń, powinien być ogłoszony w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Na Zachodnią Obwodnicę Szczecina miasto czeka od dekad. Skala tego przedsięwzięcia jest naprawdę ogromna, blisko 50 kilometrów drogi ekspresowej, w tym najdłuższy tunel w Polsce, o długości 5 kilometrów. Będzie to tunel dwunawowy, w każdej nawie będzie dwupasmowa jezdnia - mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie.

To nie tylko nowe kilometry asfaltu. To koniec tranzytu przez centrum miasta, to skrócenie drogi na wybrzeże, to lepsza jakość życia dla mieszkańców - dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Powstanie prawie 50 km trasy ekspresowej i najdłuższy tunel w Polsce. / GDDKiA Szczecin /

Decyzja ZRID umożliwi przyszłemu wykonawcy rozpoczęcie budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Zostaną w niej również zatwierdzone granice terenu pod budowę trasy. Wszyscy właściciele nieruchomości, które mają zostać przejęte pod drogę, zostaną poinformowani przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki najpierw o wszczęciu postępowania, a następnie o wydaniu decyzji ZRID, po której ruszy procedura odszkodowawcza.

Nowa trasa odciąży drogi A6, S3 i S6. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, tworzą się na nim spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6), trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach - mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina przewidziana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.