Skończyły się utrudnienia na linii Szczecin-Daleszewo, gdzie wczoraj po południu doszło do wykolejenia sześciu wagonów pociągu towarowego – poinformowały dzisiaj PKP PLK. W wyniku zdarzenia uszkodzonych zostało ok. 100 metrów torów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W środę nie kursowały pociągi na trasie Szczecin - Gryfino. Na odcinku między Podjuchami a Daleszewem wykoleiły się wagony pociągu towarowego.

Po wkolejeniu wagonów i naprawie torów przez służby techniczne PLK został wznowiony ruch pociągów – powiedział w rozmowie z PAP w czwartek Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

W wyniku zdarzenia uszkodzonych zostało ok. 100 metrów torów. Do wykolejenia wagonów doszło w środę około godz. 13, co całkowicie wstrzymało ruch pociągów na tym odcinku.

Jak informowały PKP PLK nie doszło do wycieku i nie było zagrożenia dla życia i środowiska. Przyczyny zdarzenia ma wyjaśnić specjalna komisja.