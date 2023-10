Wypadek podczas prac przy remoncie dachu Gminnego Przedszkola w Polanowie w Zachodniopomorskiem. Blacha uderzyła tam dwoje dzieci i opiekunkę. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło we wtorek na terenie Gminnego Przedszkola w Polanowie (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie).

Nieoficjalne informacje PAP potwierdziła asp. Izabela Sreberska z zespołu prasowego koszalińskiej policji.

Ranne dzieci zabrano do szpitala

Policjantka przekazała, że w momencie wypadku najmłodsza grupa 17 dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat wychodziła pod opieką przedszkolanek na spacer. Część dzieci była jeszcze w budynku, a część już wyszła na zewnątrz.

"W tym czasie trwały prace dekarskie, było wymieniane poszycie dachu. W momencie, gdy robotnicy spuszczali na linach element blachy, wiatr zawiał i ta blacha się obsunęła, uderzając w dwoje dzieci. One zostały poszkodowane, jedno miało uraz głowy i twarzy. Poszkodowana została też jedna z opiekunek, która widząc spadającą blachę, chciała ją odepchnąć. Kobieta ma uraz ręki" - powiedziała asp. Sreberska.

Jak poinformowała, dwoje poszkodowanych dzieci zostało zabranych do szpitala, zostały one wypisane do domu w środę.

Pracownicy budowlani pracujący przy wymianie przedszkolnego dachu byli trzeźwi w momencie zdarzenia.

"Nikt nie usłyszał zarzutów"

Asp. Izabela Sreberska przekazała, że postępowanie wstępnie prowadzone będzie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wielu osób.

"Na dziś zaplanowane są pierwsze przesłuchania. Przesłuchani zostaną rodzice wszystkich 17 dzieci. Konieczna będzie także opinia biegłego z zakresu BHP, by ustalić m.in. to, czy prace dekarskie były właściwie zabezpieczone" - powiedziała asp. Sreberska. Jak dodała, "nikt nie usłyszał zarzutów".