Na rejsy Julkiem zaprasza Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie. Statek pasażerski przez całe lato dowozi turystów i mieszkańców z Jamna nad morze.

Statek "Julek" / MZK Koszalin /

Wygląda na to, że czeka nas rekordowy sezon - zapowiada Tomasz Nowe, rzecznik prasowy MZK Koszalin. Od 8 czerwca Julkiem przepłynęło już 16 tysięcy pasażerów. Ostatnie sezony - ubiegłoroczny i ten sprzed dwóch lat to liczby na poziomie 40 tysięcy pasażerów. Statek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Widzimy to ze strony turystów wypoczywających w pasie nadmorskim, którzy chętnie korzystają z tego typu możliwości dotarcia do Koszalina. Przesiadają się do autobusów i zwiedzają miasto. Dla samych mieszkańców to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu - dodaje.

Według władza miasta rejs jest nie tylko atrakcją, ale i możliwością uniknięcia korków i szybkie dostanie się nad morze.

Julek kursuje z przystani w Jamnie do dwóch miejsc: przystani w Mielnie i Unieściu.

Często udaje nam się zorganizować rejsy z przewodnikiem, który opowiada o historii Jamna. jeziora czy jednego z najstarszych zabytków, miejscowego kościoła - mówi Tomasz Nowe.

Jednorazowa wejściówka na rejs kosztuje 6,40 zł. Bilet ulgowy to koszt 3,20 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.