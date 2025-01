Największy na Pomorzu Zachodnim średniowieczny dzwon, znajdujący się na wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Stargardzie, odezwał się po kilkudziesięciu latach ciszy. Jego renowacja kosztowała ponad 400 tys. zł. W ocenie historyków i ludwisarzy jest to trzeci tej klasy instrument w Polsce.

560-letni dzwon Jan Maria odzyskał głos / Marcin Bielecki / PAP

Dzwon zwany Jan Maria znajdujący się na wieży kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie powstał w 1464 r. Przez stulecia jego dźwięk wskazywał pory dnia, informował o uroczystościach, ostrzegał przez niebezpieczeństwami. Przez ostatnie dziesięciolecia dzwon milczał.

Przez kilkadziesiąt lat był nieużytkowany z powodów technicznych i na nowo trzeba było go przywrócić do ruchu, aby można było go rozkołysać, rozdzwonić, sprawdzić, jak zamocowane jest serce, jak zamocowane jest jarzmo - wyjaśnił PAP dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie dr hab. Marcin Majewski.

Dzwon o dolnej średnicy 178 cm i wadze 3876 kg jest największym średniowiecznym zachowanym dzwonem na Pomorzu Zachodnim. Jest to trzeci instrument tej klasy w Polsce, obok dzwonu Zygmunta w Krakowie i dzwonu Tuba Dei w Toruniu - podkreślił Majewski.

W rozmowie z PAP wyjaśnił, że dzwon został wykonany przez czterech grapengiserów, czyli rzemieślników, którzy wytwarzali trójnożne kociołki z brązu. Przy okazji czasami odlewali dzwony, chrzcielnice, lichtarze, moździerze apteczne - powiedział Majewski. Na płaszczu tego dzwonu pozostawili gmerki, czyli znaki, którymi się podpisywali. Tylko jeden znany jest z imienia i nazwiska - dodał.

Obok dzwonu nazwanego "Jan Maria" na wieży kościoła św. Jana w Stargardzie znajdują się dwa mniejsze dzwony, również z XV w. Jeden pochodzi z nieistniejącego kościoła w podstargardzkim Rogowie i oprócz inskrypcji jest na nim kopia plakiety pielgrzymiej z przedstawieniem św. Otylii z Hohenburga, otoczonej kultem w Alzacji. Dr Majewski zwrócił uwagę, że znak na dzwonie to pamiątka pielgrzymki, którą odbył mieszkaniec średniowiecznego Stargardu lub okolic.

Historyk podkreślił, że największy stargardzki dzwon był znany historykom i ludwisarzom, informacje na jego temat znajdują się w literaturze fachowej. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się na początku XVII w. w Wielkiej Kronice Kościoła Pomorskiego autorstwa Daniela Cramera. Ale w pod koniec XX w., jak to określił Majewski, dzwon został "jakby zapomniany".

Dyrektor stargardzkiego muzeum zaznaczył, że "Jan Maria" odezwał się w 1993 r. podczas inscenizacji z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Stargardowi. Dopiero 31 lat później przeprowadzono renowację, która umożliwiła jego regularne użytkowanie.

Ks. Krzysztof Wąchała, proboszcz parafii św. Józefa przy kościele św. Jana Chrzciciela, w rozmowie z PAP podkreślił, że remont zespołu dzwonów został zainicjowany przez prezydenta Stargardu Rafała Zająca, przy "ogromnej współpracy" dyrektora Majewskiego. UM Stargard skutecznie aplikował o środki (400 tys. zł ) z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. Prace renowacyjne trwały pół roku. Konieczne było oczyszczenie wszystkich elementów dzwonów, uzupełnienie ubytków, konserwacja.

Wielki dzwon będzie odzywał się od wielkiego dzwonu. Będzie używany w niedzielę w południe, na Anioł Pański, i przy większych uroczystościach kościelnych, państwowych i ważnych wydarzeń dla naszego miasta - zapowiedział ks. Wąchała.

Proboszcz wyjaśnił, że dzwon nie znajduje się na wieży widokowej, więc nie będzie ogólnodostępny, ale zainteresowani będą mogli go obejrzeć, po wcześniejszym zgłoszeniu się do parafii.