Symulator jazdy po środkach odurzających, mikrosamochód Smyk i stanowisko pozwalające poczuć zderzenie pojazdów w ruchu znalazły się w interaktywnym motoeksperymentarium w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Nowa przestrzeń została w środę udostępniona zwiedzającym.

/ Marcin Bielecki / PAP

Do tej pory w naszym Muzeum skupialiśmy się na prezentowaniu najciekawszych zdobyczy techniki motoryzacyjnej oraz historii tej gałęzi przemysłu. Założenie motoeksperymentatorium jest zgoła odmienne. Chcemy, aby zwiedzający mogli poznać poruszane zagadnienia poprzez bezpośrednie eksperymentowanie i doświadczanie ekspozycji. Pozwoli to na lepsze przyswojenie prezentowanej wiedzy – powiedział dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji Stanisław Horoszko.

Motoeksperymentarium jest wystawą składającą się z piętnastu interaktywnych eksponatów, związanych m.in. z budową pojazdów, ich obsługą i zachowaniem podczas jazdy w trudnych warunkach drogowych.

W nowej części muzeum znalazły się stanowiska z aplikacjami, które przekazują wiedzę o pojazdach – zarówno mechaniczną, jak i historyczną, szczególnie dotyczącą dziejów zachodniopomorskiej techniki, przede wszystkim motocykli Junak i prototypowego mikrosamochodu Smyk, który miał być produkowany w Szczecinie.

Motoeksperymentarium to nie jest plac zabaw, gdzie chodzi tylko o to, żeby przyjść, poszaleć, poklikać i się pobawić. Chodzi o to, aby zdobyć pewną wiedzę, bo temu to ma służyć – mówi dr Andrzej Wojciech Feliński z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Wśród eksponatów znajdą się stanowiska, które pozwolą między innymi na zrealizowanie własnoręcznego przeglądu pojazdu, serwis bolidu wyścigowego, doświadczenie w bezpiecznych warunkach stłuczki samochodowej czy zrozumienie, jak działa silnik spalinowy.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji to prawie 2,9 mln zł. Projekt "Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.