Ponad milion osób odwiedziło w ubiegłym roku molo w Kołobrzegu. Jak wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, to najpopularniejsza atrakcja na Pomorzu Zachodnim. Tylko w 2022 r. region odwiedziło ponad 9 mln turystów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas ubiegłorocznych wakacji Pomorze Zachodnie gościło 1,08 mln turystów. To liczba bazowa, która uwzględnia tylko osoby korzystające z noclegów w obiektach dysponujących co najmniej dziesięcioma łóżkami. Urząd Województwa szacuje, że wypoczywających w lipcu i sierpniu 2022 na zachodniopomorskich plażach i nad jeziorami było kilkaset tysięcy więcej. Zeszłoroczny sezon był lepszy, niż przed pandemią. Udzielono 5,5 mln noclegów, a to o 23 tysiące więcej, niż w roku 2019.

Jesteśmy najchętniej i na najdłuższy okres odwiedzanym regionem w Polsce. Powoduje to, że ta branża w naszym regionie ma niezwykle duże znaczenie - komentuje dyr. Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Artur Pomianowski.

Kto odwiedza Pomorze Zachodnie?

W ubiegłym roku ruch turystyczny na Pomorzu Zachodnim badano z wykorzystaniem smartfonów.

Te dane są zanonimizowane, co nie zmienia faktu, że mamy informacje o płci, wieku, a niekiedy nawet szeroko rozumianym statusie materialnym odwiedzających nas osób. Każdy, kto rejestruje swój telefon, podaje swoje dane i wiemy, skąd turyści przybywają - tłumaczy Pomianowski.

Na podstawie sygnałów z telefonów komórkowych można było ustalić np., że na Festiwal Słowian i Wikingów przyjechało 679 osób korzystających z niemieckich operatorów telefonii komórkowej, a Zlot Morsów w Mielnie zainteresował 164 takie osoby.

Te dane pozwolą nam lepiej przygotować się do niektórych wydarzeń, wiedzieć, które wydarzenia wymagają większej promocji i na których rynkach, a które rynki już są świadome danego wydarzenia. Pozwoli nam to też na lepsze planowanie kampanii promocyjnych i dobór odpowiednich środków przekazu - przekazał Pomianowski.

Geolokalizacja pozwala określić, ile osób "zatrzymało się" przy danej atrakcji turystycznej. Najpopularniejsze jest molo w Kołobrzegu, które w ubiegłym roku odwiedziło 1 317 740 użytkowników telefonów komórkowych.

W zeszłym roku Pomorze Zachodnie odwiedziło ponad 9 milionów turystów, wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec.