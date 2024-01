Dwa nowe żłobki powstaną w Szczecinie. Miasto buduje je wspólnie ze Szczecińskim TBS. Placówki dla ponad 80 dzieci powstają przy okazji budowy nowych osiedli.

TBS w Szczecinie buduje dwa żłobki. / Szczecińskie TBS /

Pierwszy z nowych żłobków powstaje w Śródmieściu, w przebudowywanym właśnie kwartale śródmiejskim nr 36 ograniczonym ulicami Bogusława X, Małkowskiego, Królowej Jadwigi i Bohaterów Getta Warszawskiego. Drugi realizowany jest w Dąbiu, przy okazji budowy II etapu Osiedla przy ul. Pokładowej i Fregaty. W sumie w obu placówkach będzie miejsce dla ponad 80 najmłodszych szczecinian.

Szczecińskie TBS projektując nowe osiedla mieszkaniowe stara się uwzględniać realizację projektów społecznych. To dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby realizowane przez nas inwestycje nie tylko spełniały funkcje mieszkaniowe. Zależy nam również na elementach, które poprawiają komfort życia i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych lokatorów. W związku z tym zagospodarowujemy odpowiednio przestrzeń budując m.in place zabaw, boiska sportowe, miejsca do rekreacji, ale także dajemy przestrzeń np. dla biblioteki miejskiej, klubu seniora czy tak jak teraz dla żłobka - mówi Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS.

Ostatni z wybudowanych przez Szczecińskie TBS żłobków powstał w ramach budowy pierwszego etapu Osiedla mieszkaniowego "Wrzosowe Wzgórze" przy ul Sobola. Placówka pod nazwą "Zając Borówka" uruchomiona została pod koniec 2019 roku i może przyjąć 60 dzieci.

Aktualnie Szczecińskie TBS buduje kolejne dwa żłobki.

Ciekawostką jest to, że plac zabaw znajdzie się na dachu budowanego żłobka. / Szczecińskie TBS /

Żłobek powstanie w kwartale 36. Tam spółka kompleksowo przeobraża wnętrze podwórza, ograniczonego al. Wojska Polskiego, ul. Małkowskiego, ul. ks. Bogusława X, ul. Boh. Getta Warszawskiego oraz ul. Kr. Jadwigi. Projekt tej rewitalizacji zakłada m.in: powstanie nowych budynków mieszkalno-usługowych, budowę Centrum Mieszkańca, miejsca do rekreacji, a także powstanie ogrodu społecznego, placów zabaw, fontanny. W tym projekcie uwzględniono również budowę nowoczesnego żłobka. Będzie to budynek parterowy, dwu oddziałowy, przeznaczony łącznie dla ponad 50 dzieci.

Szczecińskie TBS realizuje żłobek pod klucz to znaczy, że wszystkie pomieszczenia wraz z łazienkami będą wykończone i odpowiednio wyposażone. Ciekawostką może być tutaj to, że plac zabaw znajdzie się na dachu budowanego żłobka. Dostać się do niego będzie można jedynie wewnętrzną windą. Oczywiście plac zabaw zostanie odpowiednio ogrodzony i będzie spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa - zdradza Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw budownictwa. Zakończenie budowy żłobka, jak i całej inwestycji w kwartale 36. planowane jest na przełomie lata i jesieni tego roku.

Drugi żłobek powstaje w Dąbiu. Tam w ramach budowy drugiego etapu osiedla osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej i Fregaty powstaje sześć budynków. W jednym z nich, w części parterowej znajdzie się w pełni wyposażony żłobek dla 32 dzieci. Do dyspozycji wychowawczyń i dzieci będzie wydzielony teren zielony w formie ogródka przydomowego oraz ogólnodostępny plac zabaw.

Termin zakończenia budowy osiedla, w tym żłobka, to koniec czerwca 2025 roku.