Szczeciński Zakład Usług Komunalnych prowadzi przetarg, który ma wyłonić wykonawcę prac w Parku Kasprowicza. Jego zadaniem będzie m.in. przebudowa alejki, budowa placu zabaw czy oświetlenia. Termin składania ofert to 15 marca.

Zdjęcie ilustracyjne, Park Kasprowicza / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF MAXX Dawid Siwek remont, jaki planowany jest w Parku Kasprowicza, ma dotyczyć fragmentu w pobliżu ulic Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi. To teren za szpitalem wojskowym.

Inwestycja to zwycięski projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego, choć być może niewielu go pamięta, bo zadanie to wygrało w edycji 2020. Od tego czasu przedłużały się prace projektowe, długo trwały też – tu cytat: "uzgodnienia w zakresie ochrony zieleni", ale w końcu się udało i ogłoszono przetarg.

Wykonawca będzie musiał przebudować zniszczoną alejkę, wyremontować schody i murki. Wspomniana część parku zostanie oświetlona, pojawi się tam mała architektura i nowy, duży plac zabaw.

Przybyć ma też zieleni – to za sprawą nowych drzew, krzewów ozdobnych i bylin przyjmujących nadmiar wody. Firmy zainteresowane wykonaniem prac swoje oferty mogą składać do 15 marca do godz. 9.00 rano.