Zmiany w regulaminie Strefy Płatnego Parkowania i pozostałych obszarów, na których postój aut jest płatny, przegłosowali dziś szczecińscy radni. Korekty to pokłosie skarg i wniosków składanych przez mieszkańców. Urzędnicy przekonują, że to wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców. Radni zmniejszyli karę dla tych, którzy wykupią postój w złej strefie. Dopuścili też możliwość uwzględniania reklamacji w sytuacji, gdy ktoś pomyli się i poda w parkomacie zły numer rejestracyjny.

Łatwiej teraz będzie udowodnić pomyłkę przy wnoszeniu opłaty za parking w strefie płatnego parkowania. / NiOL Szczecin /

Jak przekonują urzędnicy, celem zmian jest wprowadzenie ułatwień dla kierowców korzystających z miejskich płatnych parkingów w Szczecinie.

Łatwiej teraz będzie udowodnić pomyłkę przy wnoszeniu opłaty za parking. Z regulaminu SPP wykreślono zapis uniemożliwiający zarządcy parkingu pozytywne rozpatrzenie reklamacji w przypadku, jeśli kierowca zrobi niewielki błąd podczas wpisywania numeru rejestracyjnego - np. wpisze zero zamiast O czy zamieni kolejność liter czy cyfr.

Drugie udogodnienie dotyczy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Będą mogły za darmo parkować także na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych oraz w Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Radni obniżyli też karę za pomylenie stref. Jeśli ktoś pomyłkowo wniesie opłatę za postój na innym miejskim parkingu, np. zaparkował w SPP, a wniósł opłatę za postój w na PPN albo SZSM, to opłata dodatkowa, którą zostanie obciążony, wyniesie 50 procent opłaty dodatkowej z dnia jej naliczenia. Ta zmiana dotyczy wszystkich trzech regulaminów parkingowych - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

To oznacza, że na droższych, Płatnych Parkingach Niestrzeżonych i w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, opłata dodatkowa w tej sytuacji wyniesie 100 zł zamiast 200 zł. Natomiast w przypadku zwykłej strefy będzie to 50 zł, jeśli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni od zawiadomienia, i 100 zł, jeśli później.

Z regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto zniknie również zapis zobowiązujący kierowcę do umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą samochodu. Podobnie jak na pozostałych parkingach nie będzie to już konieczne.

W regulaminach doprecyzowano punkt dotyczący postoju bez opłaty dłużej niż 24 godziny. Będzie on brzmiał tak: "Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia opłaty dodatkowej dany pojazd nie opuści miejsca parkingowego oraz nie zostanie uiszczona opłata parkingowa w sposób określony w Regulaminie Zarządca uprawniony jest do naliczenia kolejnej opłaty dodatkowej."

Z definicji opłaty dodatkowej w regulaminie Strefy Zamieszkania Stare Miasto wykreślono słowa "kara umowna". To ten zapis był powodem zaskarżenia zasadności nakładania kar za brak biletu parkingowego do sądu administracyjnego, który przyznał rację skarżącym.

Przegłosowane dziś uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.