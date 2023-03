Od marca w Szczecinie będzie więcej rowerów miejskich, zmieni się cennik oraz uruchomione zostaną dwie nowe strefy postoju – poinformowała spółka miejska Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Szczecińskie rowery miejskie po raz pierwszy dostępne były też zimą.

Rowery miejskie w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Szczeciński rower miejski po raz pierwszy nie miał przerwy zimowej, dostępny był też w grudniu, styczniu i lutym. Ze względu na porę roku, flota była jednak mniejsza. Mieszkańcy do dyspozycji mieli około 400 jednośladów, ale od marca ma ich być blisko 600.

Od środy zacznie obowiązywać nowy cennik. Za minutę jazdy użytkownicy zapłacą 10, a nie jak do tej pory 6 groszy. Tańsze mają być opłaty abonamentowe - z 18 do 15 zł, a trzymiesięczny z 45 do 35 zł.

Od początku opłata za pozostawienie roweru poza obszarem funkcjonowania BikeS wynosiła 200 zł. Według nowego cennika za pozostawienie roweru dalej niż 40 kilometrów od granicy obszaru funkcjonowania BikeS trzeba będzie zapłacić 1000 zł - poinformował rzecznik prasowy spółki NiOL Wojciech Jachim.

Kolejna nowość to możliwość wykonania zdjęcia roweru po zakończeniu przejazdu. Po zamknięciu blokady roweru w aplikacji Roovee przez minutę będzie czynna opcja zrobienia zdjęcia. Może być ono przydatne w razie rozstrzygania reklamacji - dodał.

Od marca zostanie uruchomiona nowa strefa postoju BikeS - na skrzyżowaniu ulic Łukasińskiego i Sosabowskiego. W planach jest też uruchomienie kolejnej w gminie Dobra, ma stanąć przy ulicy Granicznej.

Szczecińskie rowery miejskie IV generacji działają w Szczecinie od marca 2022 r. Jak informuje spółka NiOL, przez ten czas odnotowano ponad 280 tys. wypożyczeń i 19,2 tys. zarejestrowanych użytkowników.

Zimą liczba wypożyczeń wahała się w granicach 6-7 tysięcy miesięcznie. Dla porównania - w czerwcu 2022 zanotowano 41 tys. przejazdów.