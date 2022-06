​Od środy w Szczecinie wprowadzone zostaną zmiany w rejonie przebudowywanych ulic na Turzynie. Wykonawca rozpocznie kolejny etap budowy udostępniając kierowcom nowy odcinek jezdni. Będą też nowe zamknięcia.

Od jutra do ruchu zostanie dopuszczony odcinek Bolesława Śmiałego od Krzywoustego do ronda na skrzyżowaniu ulic Żołkiewskiego i Chodkiewicza. / ZDiTM Szczecin /

Od jutra do ruchu zostanie dopuszczony odcinek Bolesława Śmiałego od Krzywoustego do ronda na skrzyżowaniu ulic Żołkiewskiego i Chodkiewicza. Niestety, do obecnie zamkniętej części od ronda do ul. Ściegiennego, dojdzie odcinek od Ściegiennego do Jagiellońskiej.

Projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza. Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych z płyt granitowych.

Bezpieczeństwo poprawi wprowadzenie "strefy ruchu 30" oraz przejść "sugerowanych", które będą wyniesione. Na chodniku wykonane zostanie oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome. Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza zaprojektowano minirondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Wokół ronda pojawią się "zielone" wysepki częściowo obsadzone krzewami. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.