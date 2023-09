W czwartek z rozkładu szczecińskiej komunikacji miejskiej wypadło 80 kursów, w 40 na liniach tramwajowych - wynika ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jak informuje spółka, powodem są braki kadrowe.

Przystanek tramwajowy w Szczecinie/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami m.in. na liniach tramwajowych 11, 12 i 7. Łącznie w czwartek odwołanych zostało 81 kursów, w tym 40 na liniach tramwajowych.



Od soboty (16 września) obowiązuje też nowy rozkład jazdy szczecińskiej komunikacji miejskiej. Po zmianach na trasę wyjeżdża mniej tramwajów. Dotyczy to np. linii nr 8 (Gumieńce-Turkusowa), która pozwalała mieszkańcom Gumieniec dostać się na Prawobrzeże bez konieczności przesiadki.



"Ósemka" przestała kursować w weekendy, na trasę wyjeżdża tylko w dni powszednie w godzinach szczytu. W zamian linia nr 10 stała się linią całodzienną, która kursuje z Gumieniec do Pl. Rodła. Z powodu braków kadrowych, pomimo nowego rozkładu jazdy, dodatkowo w dni powszednie odwoływane są również pojedyncze kursy. Jak poinformowała Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu, "sytuacja ma być jedynie przejściowa".



Prezesi spółek komunikacyjnych: Tramwajów Szczecińskich, SPA Dąbie, SPA Klonowica zobowiązali się do natychmiastowego opracowania i wdrożenia planów naprawczych. Celem priorytetowym jest zminimalizowanie liczby niewyjazdów, natomiast w dalszej perspektywie - zwiększenie liczby połączeń komunikacji miejskiej - przekazała Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.



Jak zapewnia, "pierwsze pozytywne zmiany w siatce połączeń spodziewane są w październiku". Wtedy w spółce Tramwaje Szczecińskie pracę powinni rozpocząć motorniczy, którzy są na etapie zdawania egzaminów kończących kilkumiesięczne kursy zawodowe.



Nowe etaty pozwolą na zagęszczenie siatki połączeń oraz na zmniejszenie liczby niewyjazdów. Dodatkowo, plany naprawcze mają obejmować zwiększenie ilości kursów autobusowych - poinformowała Łątka.



Obecnie w Tramwajach Szczecińskich brakuje ok. 40 motorniczych, stan zatrudnienia na koniec sierpnia wynosił 184 osoby. Szczegółowe zmiany w rozkładzie jazdy dostępne są na stronie: zditm.szczecin.pl