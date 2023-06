Budowa mostu nad Regalicą w Szczecinie zakończy się zgodnie z planem, czyli na koniec 2023 r. - zapewniło Ministerstwo Infrastruktury. Resort podkreśla, że nowy most zwiększy swobodę żeglugi śródlądowej przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego.

Powstaje nowy most nad Regalicą / Marcin Bielecki / PAP

Jak informuje MI, wykonawca nasunął część konstrukcji mostu nad Regalicą w Szczecinie, umieszczając ją według założeń kilkanaście metrów za nową podporą nurtową. Pozwoli to na zakończenie złączenie przeprawy o docelowej długości 278 m. Na przełomie lipca i sierpnia br. planowane jest wykonanie nasuwu, który połączy oba brzegi Regalicy.

Inwestycja ma zakończyć się w grudniu 2023 r. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt ma współfinansowanie ze środków Banku Światowego oraz Funduszu Unijnego. Koszt inwestycji to około 282 mln zł.

Inwestycja ma poprawić przepustowość szlaku kolejowego i wodnego. Wyższy prześwit mostu umożliwi swobodne prowadzenie lodołamania, które wpłynie na ochronę obszaru Dolnej Odry przed powodziami zatorowymi.

Poprzedni most kolejowy na Regalicy charakteryzował się niskim prześwitem pionowym przęsła stałego, co bardzo ograniczało możliwości żeglugi. Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwiało przepływ barek, lodołamaczy i jednostek technicznych. Czynność ta była jednak pracochłonna i dawała zaledwie 12,73 m szerokości szlaku żeglownego pod przęsłem. Ruch pociągów musiał być zatrzymany na czas otwarcia przęsła zwodzonego mostu, po to, aby umożliwić ruch jednostek żeglugi śródlądowej pod mostem. Z kolei ruch barek pod mostem był zatrzymywany na czas, kiedy przęsło mostu jest opuszczone, aby umożliwić wykonywanie przewozów kolejowych.

Ta inwestycja jest jedną z najbardziej skomplikowanych, którą dzisiaj wykonujemy na Pomorzu Zachodnim. Ona łączy dwie drogi - wodną i kolejową - wyjaśnił dziś w Szczecinie Cezary Łysenko z firmy Budimex. Przebudowa szlaku kolejowego polega na dodaniu drugiego toru. Łącznie prace dotyczą 12 km torowiska. Samej konstrukcja stalowa mostu ma 272 m długości.

Obecnie prowadzone są prace związane z budową wiaduktu i murów oporowych, które pozwolą na wykonanie nasypu i w dalszym etapie nawierzchni torowej na najeździe na most od stacji Podjuchy. Postępują również prace związane z przebudową stacji Podjuchy przy zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej oraz roboty torowe.

Docelowo most będzie trójprzęsłowym obiektem kratownicowym z nowym układem kolejowym odsuniętym nieco od dotychczasowego.