​Koniec wakacji to w Szczecinie i okolicach koniec wielu prac remontowych. Tuż przed końcem sierpnia została otwarta dla aut remontowana przez dwa ostatnie lata aleja Wojska Polskiego. Rzutem na taśmę otworzono też nową obwodnicę Przecławia i Warzymic, która ma ułatwić dojazd do granicy w Kołbaskowie.

Tuż przed końcem wakacji udało się otworzyć dla ruchu al. Wojska Polskiego. / Fb Prezydent Szczecina /

Nieco łatwiej powinno się jeździć kierowcom po Szczecinie. Wraz z końcem wakacji udało się kilka inwestycji zakończyć na tyle, by przez zamknięte dotąd drogi puścić ruch samochodowy.

W ostatnim tygodniu sierpnia dla samochodów otwarta została al. Wojska Polskiego. Śródmiejski odcinek najdłuższej ulicy Szczecina remontowany był przez 2 ostatnie lata. Trasa zmieniła się nie do poznania. To już nie jest droga przelotowa, a spokojna, śródmiejska ulica. Zamiast dwóch pasów dostępny jest jeden, są progi zwalniające, zamiast skrzyżowań z sygnalizacją świetlną pojawiły się ronda. Maksymalna prędkość wynosi tu 30 km/h. Przez ostatnie dwa lata remontowaną ulicę trzeba było objeżdżać, ten nawyk powinien kierowcom pozostać. Ambicją władz miasta jest, by był to salon Szczecina, a nie zatłoczona dwupasmówka.

Tuż przed końcem sierpnia zakończyły się uciążliwości związane z remontem ulic Modrej i Koralowej na Bezrzeczu. Zdecydowana większość prac budowlanych na tej inwestycji została już wykonana. Dzięki temu od środy 30 sierpnia obowiązuje tam stała organizacja ruchu. Wykonawca jest jeszcze na etapie prac porządkowych. Jezdnia została tam poszerzona, pojawiła się nowa nawierzchnia, pasy rowerowe i chodniki.

Tuż przed końcem sierpnia zakończyły się uciążliwości związane z remontem ulic Modrej i Koralowej na Bezrzeczu. / Urząd Miasta Szczecin /

Od 2 września do normy wraca też ruch na Niebuszewie. Po zakończeniu remontu torowisk przywrócona zostaje stała organizacja ruchu w ciągu ulic Asnyka, Boguchwały i Orzeszkowej. Od niedzieli "po staremu" kursować ma też komunikacja miejska. Na tory wracają tramwaje linii 12 kursującej z Niebuszewa na Pomorzany. Na swoje trasy wracają też autobusy linii nr 51, 78, 92, 57, 63 i 82, 69, 89, 87, B i nocne - 522 i 523.

Ponad pół roku przed terminem udało się też otworzyć obwodnicę Przecławia i Warzymic. Nowa trasa w standardzie drogi ekspresowej połączy Szczecin z autostradą A6. Wjazd na trasę znajduje się przy rondzie Hackena. Trasa ma odciążyć podszczecińskie osiedla w Przecławiu i Warzymicach oraz usprawnić dojazd do przejścia granicznego w Kołbaskowie.

Gdzie jeszcze potrwają prace?

Nadal rozkopany jest plac Zwycięstwa, choć tam prace remontowe powoli zmierzają do finału. Najprawdopodobniej na przełomie września i października zostanie udostępniony przejazd przez torowisko w ulicę Kopernika. Koniec prac planowany jest na listopad.

Ulica Kolumba i okolice dworca PKP Szczecin Główny jeszcze przez długi czas będą placem budowy. / Tramwaje Szczecińskie /

Ulica Kolumba i okolice dworca PKP Szczecin Główny jeszcze przez długi czas będą placem budowy. Trwa tam wymiana torów tramwajowych i budowa ulic od podstaw. Dworcowa czy Kolumba były najbardziej zniszczonymi ulicami w mieście. Po zakończeniu prac w tym miejscu prace torowe przeniosą się na ul. Powstańców Wielkopolskich, główną arterię dzielnicy Pomorzany. Nie jest to jednak planowane na ten rok.

Szykowany jest też remont kolejnych ulic na Warszewie. Prace budowlane obejmą przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych. Łącznie prawie 5 km dróg. Dobiegają końca procedury przetargowe, to od nich zależy jak szybko rozpoczną się prace. Urzędnicy przewidują, że powinno się to wydarzyć pod koniec tego roku.