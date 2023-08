​Dziś w Gdańsku zamknięta została jedna z estakad w ciągu ul. Elbląskiej w stronę Trasy Sucharskiego. To z powodu rozpoczynającego się tam dziś remontu. Wyznaczony został objazd przez Przejazdowo.

/ Materiały prasowe

Kierowcy jadący ze śródmieścia ulicą Elbląską w kierunku Obwodnicy Południowej nie będą mogli zjechać na estakadę prowadzącą na Trasę Sucharskiego. To przez rozpoczynający się tam remont, który ma potrwać co najmniej do połowy września. Wykonawca ma jednak termin na zakończenie prac do końca listopada.

W tym czasie wykonywane będą prace związane z m.in. z wymianą dylatacji i konserwacją łożysk - zapowiada Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Drogowcy wyznaczyli objazd dla wszystkich, którzy będą chcieli dostać się na trasę S7 prowadzącą w kierunku Warszawy czy w stronę Autostrady A1, przez Przejazdowo.