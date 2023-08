Do końca sierpnia potrwają utrudnienia związane z naprawą nawierzchni na S51 w Stawigudzie. Kierowcy na odcinku między Olsztynem, a Olsztynkiem muszą liczyć się ze spowolnieniem ruchu oraz objazdem.

/ GDDKiA Olsztyn / Materiały prasowe

Remont kilometrowego odcinka drogi między Olsztynem, a Olsztynkiem ma potrwać tydzień. Nieprzejezdna jest prawa jezdnia w kierunku Warszawy i jezdnia lewa w kierunku Olsztyna.

Ruch samochodowy został przekierowany przez ronda na węźle Stawiguda, zarówno w stronę Warszawy jak i Olsztyna. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Prace na węźle Stawiguda mają potrwać do wtorku 29 sierpnia, do północy.

To kolejne prace na tej drodze w tym roku. W maju, w pobliżu miejscowości Gryźliny, kierowcy musieli korzystać z dróg serwisowych. Wtedy utrudnienia związane z remontem były większe. Teraz tak naprawdę wystarczy minuta, dwie, żeby objechać utrudnienie, ale w godzinach szczytu może być tutaj tłoczniej - mówi jeden z kierowców ze Stawigudy.

Drogowcy apelują , aby uważnie patrzeć na znaki i nie jechać na pamięć.