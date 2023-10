Od 1 listopada rusza w Szczecinie pogotowie zimowe. Z powodu coraz chłodniejszych nocy osoby bez dachu nad głową będą mogły liczyć na pomoc i miejsce do ogrzania się. Według szacunków na terenie miasta żyje około 800 osób w kryzysie bezdomności i choć ich liczba spada, to potrzeby są takie same.

Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres dla osób pozbawionych dachu nad głową. Służby są już przygotowane do corocznych działań. Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące, przygotowano w Szczecinie 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni. Odbyła się już coroczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych.



W okresie Pogotowia Zimowego realizowane są wspólne wyjazdy służb oraz pracowników MOPR, podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób bezdomnych. Sprawdzane są przede wszystkim opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki.



Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności została podzielona na kilka etapów. Najbardziej zaawansowane wsparcie zapewniają schroniska, czyli placówki czynne całodobowo, w których osoby w kryzysie bezdomności mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny, jeśli dana osoba posiada swoje dochody.

W Szczecinie jest ich w tym sezonie 5: Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, oferuje 50 miejsc; Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police, zapewnia 40 miejsc; Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24, liczy 25 miejsc; Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4, oferuje 45 miejsc; Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu), zapewnia 105 miejsc. Do dyspozycji potrzebujących będą noclegownie. To miejsca, w których osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. W celu skorzystania ze schronienia nie jest konieczne posiadanie skierowania lub wydanie decyzji administracyjnej. W Szczecinie od listopada otwarte będą 3 noclegownie: przy ul. Zamkniętej, przy ul. Racibora oraz noclegownia "Caritas", tymczasowo mieszcząca się w Policach przy ul. Fabrycznej. Z kolei miejska Ogrzewalnia będzie czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych będzie 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież. Ogrzewalnia mieści się w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dąbrowskiego 22-23, jest tam 17 miejsc. Zobacz również: Pogoń Szczecin pokonała Jagiellonię Białystok w hicie ekstraklasy

