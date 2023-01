To było wyjątkowo kosztowne parkowanie w centrum Szczecina. 5 tysięcy złotych mandatu oraz koszty holowania auta musi uregulować kierowca volkswagena, który zaparkował auto na pl. Zgody. Przez jego samochód autobusy miały problemy z kursowaniem.

O problemach z przejazdem dyżurnego operatora straży miejskiej poinformiwał kierowca autobusu komunikacji miejskiej. Takie sygnały płyną zwykle z placu Zamenhoffa i placu Zgody. Tak było też w ostatnią niedzielę. O godzinie 15.42 dyżurny SM-DTM odebrał telefon od kierowcy autobusu, który nie mógł przejechać z ulicy Edmunda Bałuki w stronę al. Wojska Polskiego, ponieważ zaparkowany przy barierze samochód uniemożliwia mu tzw. złamanie i wyjazd - opowiada st. insp. Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej.

Strażnicy byli na miejscu kilka minut przed godz. 16, wezwano na miejsce holownik z lawetą. Pojazd marki volkswagen został odholowany i ruch udrożniono.

Ale to nie koniec zmartwień dla właściciela samochodu. Parkowanie na pl. Zgody będzie go słono kosztować. Kodeks wykroczeń przewiduje za to grzywnę nie niższą niż 500 zł. Właściciel pojazdu zapłaci znacznie więcej. Na kierowcę został nałożony mandat w wysokości 5 tysięcy złotych, 8 punktów karnych oraz dodatkowy koszt za odholowanie pojazdu na parking strzeżony.