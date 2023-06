Policja wyjaśnia okoliczności wieczornej tragedii przy ul. Kasjopei w Szczecinie. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki 3 osób. Wszystkie miały rany postrzałowe.

Policjanci na ul. Kasjopei w Szczecinie / Jerzy Muszyński / PAP

Po godz. 18. policja dostała zgłoszenie o wystrzałach dobiegających z jednego z mieszkań przy ul. Kasjopei. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia z innymi służbami ratunkowymi, aby ustalić co się stało. Została podjęta decyzja o siłowym wejściu do mieszkania. W środku mundurowi ujawnili zwłoki - mówiła rzeczniczka szczecińskiej policji kom. Anna Gembala. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, zabici to dwaj mężczyźni i kobieta.

Policja bada okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratury. Na miejscu już wieczorem pracowali m.in. policyjni technicy.

"Słychać było na pół dzielnicy"

Policja na miejscu zdarzenia / Jerzy Muszyński / PAP

Przy ulicy Kasjopei znajdują się niewysokie domy wielorodzinne. Mieszkańcy osiedla, z którymi rozmawiała PAP podkreślali, że okolica jest bardzo spokojna.

Pan Stanisław wraz z partnerką Elżbietą wrócili ok. godz. 18, ale policja zabroniła mieszkańcom wejść na osiedle. Słyszeliśmy strzały, to było głośne - słychać było na pół dzielnicy. Później to się uspokoiło, potem weszli antyterroryści i było słychać kilkanaście strzałów, po czym wszystko ucichło - opowiadał pan Stanisław. Dodał, że w lokalu mieszkało dobrze sytuowane małżeństwo.

Jak podaje Onet , według jednej z rozpatrywanych wersji, napastnik miał wejść do mieszkania od strony ogródka. Zobaczyłem, że na balkonie pobliskiego budynku stoi ktoś ubrany na czarno — opowiadał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" świadek. W ręce miał pistolet. Strzelał z niego w kierunku mieszkania - relacjonował.

Policja na miejscu zdarzenia / Jerzy Muszyński / PAP

Byłem w domu i raczej zazwyczaj słychać, jeśli ktoś się kręci od strony balkonów. A ja nie słyszałem nic. Dopiero serię huków. Początkowo wydawało mi się, że ktoś może strzela petardami. Później zobaczyłem smużkę dymu unoszącą się nad ogrodzeniem, ktoś z sąsiadów krzyknął, że trzeba zadzwonić po policję. W tamtym mieszkaniu opuściły się rolety i po chwili zapadła cisza — mówi w rozmowie z Onetem jeden z najbliższych sąsiadów pary, w której mieszkaniu doszło do tragedii.

Inni sąsiedzi twierdzą, że para nie utrzymywała bliższych kontaktów z okolicznymi mieszkańcami. Według relacji Onetu, miała pojawiać się przy ul. Kasjopei tylko od czasu do czasu. Oboje koło 50. Zadbani. Sąsiadka zawsze chodziła na wysokich obcasach - twierdzi jeden z mieszkańców. Inni podkreślają, że w mieszkaniu nie było kłótni czy awantur.

Policja na miejscu zdarzenia / Aneta Łuczkowska / RMF FM