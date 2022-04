Tymczasowa organizacja ruchu wzdłuż al. Fontann może być wprowadzona na stałe. Tak wynika z odpowiedzi wiceprezydent Szczecina na interpelację jednego z radnych. Jak informuje reporter RMF MAXXX Dawid Siwek, za takim rozwiązaniem są także przedsiębiorcy, którzy zyskali na zmianach więcej miejsca na ogródki gastronomiczne przy swoich lokalach.

W czerwcu 2020 roku fragment jezdni na alei Jana Pawła II - na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. Lotników - został zwężony. Na zajętym fragmencie parkingu i drogi pojawiły się ogródki restauracyjne. Chodziło o to, by po lockdownie przedsiębiorcy mogli przyjąć więcej klientów i poprawić swoją sytuację finansową.

Takie rozwiązanie obowiązuje do teraz jako tymczasowa organizacja ruchu. Właściciele lokali apelowali już do urzędników, żeby pozostawić je na stałe. Nie komplikuje ono ruchu i jest pozytywnie oceniane przez mieszkańców.

Możliwe, że tak też właśnie się stanie. Jak informuje wiceprezydent Szczecina Anna Szotkowska, urzędnicy pracują właśnie nad opracowaniem stałej organizacji ruchu wzdłuż Alei Fontann.

Miałaby ona wejść w życie z początkiem lipca tego roku.