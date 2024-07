Szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wstrzymał pracę. Najbliższe tygodnie to czas na przegląd instalacji, czyszczenie urządzeń i remonty. Zaczął się coroczny postój remontowy zakładu.

Postój remontowy instalacji jest konieczny, by można było wykonać niezbędne prace. / Zakład Unieszkodliwiania Odpadów /

Wakacje w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie to czas wzmożonej pracy. Choć w tym czasie instalacja przez kilka tygodni nie pracuje, pełne ręce roboty ma brygada remontowa oraz pracownicy firm zewnętrznych, którzy na zlecenie zakładu, dokonują prac w ramach corocznego dużego postoju remontowego.

W tym roku został on zaplanowany od 27 lipca, kiedy to rozpoczęło się wygaszanie pierwszej linii spalania, do 12 września, czyli powrotu do pracy obu linii.

Postój remontowy instalacji jest konieczny, by można było wykonać niezbędne prace, które w czasie funkcjonowania zakładu nie są możliwe do przeprowadzenia i by móc tym samym, przygotować go do kolejnego sezonu grzewczego.

Jakie prace zaplanowano?

Poza standardowym przeglądem dwóch linii, czyszczeniem kotłów, elektrofiltrów i silosów w tym roku zaplanowano np. remont lejów zasypowych. To do nich prosto z bunkra za pomocą pięciotonowego chwytaka odpady trafiają na ruszt, do komory paleniskowej.

Leje zyskają specjalne nakładki ze stali odpornej na ścieranie, które mają zapewnić im dłuższą żywotność.

Uwadze nie umkną też wszystkie zawory bezpieczeństwa zlokalizowane na maszynowni, czyli w miejscu produkcji energii cieplnej i elektrycznej, gdzie znajdują się wymienniki ciepłownicze, stacje redukcyjne oraz turbozespół.

Szerszego zakresu prac doczeka się nasz turbozespół. Oprócz czyszczenia chłodnic czy wymienników, w tym roku wypompowany zostanie cały olej smarny. To ok. 6 ton oleju. Dzięki temu możliwe będzie wyczyszczenie zbiornika oleju smarnego oraz przefiltrowanie całego oleju.

Pod koniec postoju do EcoGeneratora dotrą dwa nowe chwytaki, które będą wykonane z jeszcze lepszej trudnościeralnej stali. Stare chwytaki zostaną wyremontowane i będą służyły jako dodatkowe wsparcie rezerwowe.

Przed postojem bunkier EcoGeneratora, który może pomieścić około 4 tys. ton odpadów został dokładnie oczyszczony. W czasie remontu będą się do niego sypać wyłącznie odpady z terenu Szczecina.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej przez kilka tygodni postoju zostaje wstrzymana. Odbiorcy są o tym fakcie powiadomieni i rezerwują sobie energię z innych źródeł, a sam EcoGenerator musi zakupić energię elektryczną potrzebną na czas postoju.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w procesie spalania odpadów komunalnych produkuje energię cieplną i elektryczną. Pochodzący ze spalarni prąd zasila m.in. latarnie uliczne w Szczecinie czy trakcję tramwajową.