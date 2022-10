Dwa samochody zderzyły się na drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kliszna. Droga jest zablokowana – poinformowała oficer prasowa KMP w Koszalinie nadkom. Monika Kosiec.

Do wypadku doszło przed godz. 11 na drodze krajowej nr 11, między Koszalinem a Bobolicami, w pobliżu Kliszna.

Jak podała nadkom. Kosiec zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe marki Hyundai. Dwie osoby zginęły na miejscu - powiedziała.



Rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP st. kpt. Tomasz Kubiak potwierdził, że zabici to kierowcy obu aut.



Droga krajowa numer 11 jest zablokowana. Przewidywany czas utrudnienia to trzy godziny.



Policja kieruje na objazdy przez Grzybnicę, Dargiń do dw 168 i dalej do dk 11.



Na miejscu pracują służby.