O niezwykłym odkryciu w okolicach Kamienia Pomorskiego poinformowało Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Znaleziono srebrny denar krzyżowy cesarza Ottona III. Te monety cechowała wysoka jakość srebra i precyzyjne wykonanie.

/ Źródło: Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, Facebook /

Monetę odkrył Damian Tomczyk, członek Stowarzyszenia im. Św. Korduli, podczas legalnych poszukiwań za pomocą wykrywacza metali.



Odkryty zabytek to tzw. denar krzyżowy z motywem kapliczki i krzyża. Monety z taką symboliką "były wyrazem idei uniwersalizmu cesarskiego" Ottona III (983-1002), który dążył do zjednoczenia chrześcijańskiego Zachodu pod swoim przewodnictwem - czytamy w komunikacie muzeum.

Co cechowało denary Ottona III?

Wczesnośredniowieczne denary krzyżowe, w tym słynne denary Ottona III, są "jednymi z najciekawszych zabytków numizmatycznych odkrywanych na ziemiach polskich" - podkreśla MHZK.

Denary Ottona III - wyjaśniają eksperci Muzeum - jednego z cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego cechowały się wysoką jakością srebra i precyzyjnym wykonaniem, co sprawiało, że były cenioną walutą w Europie Środkowo-Wschodniej. Były jednak nie tylko środkiem płatniczym, ale również symbolem prestiżu i kontaktów dyplomatycznych m.in. Piastów z cesarstwem. Archeolodzy odnajdują je zarówno w grodziskach, jak Wolin, Poznań czy Gniezno, jak i w bardziej odległych miejscach, gdzie mogły być używane przez lokalną ludność.

"Znaleziona moneta wyróżnia się spójnym programem ikonograficznym, który łączył symbolikę religijną z polityczną" - poinformowało muzeum. Na awersie monety widnieje w centralnej części krzyż, co stanowi wyraz sakralnych fundamentów władzy cesarskiej oraz podkreśla chrześcijański charakter rządów Ottona III i jego ideę uniwersalistycznego cesarstwa, w którym współdziałały władza świecka i duchowa.



Na ramionach krzyża umieszczono litery ODDO co stanowi skrót od imienia Otto i napis w otoku DI GRA REX, co można rozwinąć jako Dei Gratia Rex (łac. z Bożej Łaski Król). Na rewersie znajduje się kapliczka, która mogła symbolizować Kościół, relikwiarze lub miejsca kultu, podkreślając jednocześnie bliskie powiązanie cesarza z chrześcijaństwem. W otoku widnieje napis ADELHEIT, odnoszący się do królowej Adelajdy, żony Ottona I i babci Ottona III.



"Monety z kapliczką i krzyżem były nośnikiem ideologii chrześcijańskiej władzy cesarskiej. Kapliczka symbolizowała świętość, a krzyż - triumf chrześcijaństwa i uniwersalne wartości, które Otto III chciał zaszczepić na podległych mu terytoriach" - czytamy w komunikacie MHZK.

"Nośniki ideologii"

Denary Ottona III nie były jednak jedynymi monetami tego typu odkrywanymi na terenie Polski. W skarbach numizmatycznych często pojawiają się także monety innych cesarzy niemieckich, a także denary anglosaskie, arabskie dirhamy czy denary czeskie.

Inskrypcje, w połączeniu z ikonografią kapliczki i krzyża, czyniły te monety swoistymi "nośnikami ideologii" i propagandy politycznej, które krążyły w całej Europie - wyjaśniają eksperci muzeum.