Fragmenty średniowiecznej drogi, piec do wypalania ceramiki z XVII wieku oraz przedmioty związane z codziennym życiem odkryto w czasie prac rewitalizacyjnych na Starym Rynku w Łodzi. "To pozwala nam powiedzieć, że osadnictwo było w tym miejscu już w okresie średniowiecza, czyli dużo wcześniej, niż sądziliśmy" – podkreśla archeolog dr Magdalena Majorek z Uniwersytetu Łódzkiego.

Przedmioty odkryte podczas prac archeologicznych na Starym Rynku / Marian Zubrzycki / PAP

Prace archeologiczne, poprzedzające rewitalizację Starego Rynku, zakończyły się pod koniec roku. Badacze natrafili m.in. na fragment średniowiecznego traktu i piec do wypalania ceramiki. Znaleźli m.in. elementy broni, łuski, numizmamty i plomby towarowe oraz przedmioty osobiste: pierścionki, przypinki, zawieszki, zabawki, elementy gier towarzyskich.

Największym znaleziskiem było odkrycie dawnej studni publicznej, którą widać na archiwalnych zdjęciach. Poza nią archeolodzy znaleźli ślady użytkowania rynku na przestrzeni pięciu wieków. Były to m.in. pozostałości po piwniczkach, kramach, okop z II wojny światowej oraz szczątki murów nieistniejącej już południowej pierzei rynku Starego Miasta. Do tego doliczyć należy także ponad 1 tys. przedmiotów, z których większość to rzeczy związane z handlem - powiedziała dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM) Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Dodała, że znalezione przedmioty świądczą o życiu miasta. Potwierdzają one, że nasze miasto zasługuje na miano miasta średniowiecznego - mówiła Kowalewska-Wójcik. Dzięki rewitalizacji historia Łodzi wybrzmiewa, nabiera smaku i powinniśmy być z niej dumni - dodała.

Archeolodzy współpracowali ze specjalistami z różnych dyscyplin, m.in. konserwatorami zabytków, historykami, archiwistami, geografami, którzy pomagają im w odtworzeniu historii wybranego miejsca.

Wszystkie odnalezione obiekty trafiły do Pracowni Datowania Luminescencyjnego i Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obecnie trwa ich zabezpieczanie przed dalszą destrukcją oraz przygotowanie do ekspozycji.

Przed rozpoczęciem prac Stary Rynek był miejscem niezbyt uczęszczanym i popularnym. Plac będzie można zobaczyć w nowej odsłonie pod koniec roku. Pojawią się na nim m.in. dwie podświetlone fontanny, zadaszone miejsca do handlu, pawilon, ławki. Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa - jesiony pensylwańskie i klony. Wartość inwestycji to blisko 9 mln zł.