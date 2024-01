79-latka ze Szczecina straciła ponad 280 tys. złotych. Seniorka odebrała telefon od oszustów i uwierzyła, że jej córka potrąciła kobietę w ciąży. Pieniądze miały być przeznaczone na kaucję, tyle że historia ta była zmyślona.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wczoraj do szczecinianki zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Powiedziała, że spowodowała wypadek, w którym poszkodowana został kobieta w ciąży i prokurator żąda wpłacenia kaucji, aby mogła wyjść na wolność.

79-latka przekazała oszustowi 126 tys. złotych i 36 tys. euro.

Dopiero po pewnym czasie zadzwoniła prawdziwa córka i okazało się, że nie spowodowała wypadku. Seniorka, choć słyszała o tego typu oszustwach, uwierzyła w zmyśloną historię, bo została przekazana w sposób bardzo wiarygodny.

Funkcjonariusze ostrzegają, że oszuści stosują wyszukane triki socjotechniczne i manipulację, a dla uwiarygodnienia wykorzystują np. linki do fałszywych stron banków, które do złudzenia przypominają prawdziwe. Apelują o ograniczone zaufanie i krytycznie podejście do każdego telefonu informującego o zdarzeniach i sytuacjach, wymagających naszej pomocy finansowej. Policjanci przypominają, że nigdy nie proszą nikogo o pieniądze i radzą: