W Wągrowcu w czasie kilkunastostopniowych mrozów 58-latek spędził noc w samochodzie. Policjantów zaalarmowała przechodząc obok pojazdu kobieta. Mężczyzna nie życzył sobie interwencji funkcjonariuszy, ale po kilku godzinach musieli oni wybić szybę, by ratownicy mogli go przewieźć - w stanie zagrażającym życiu - do szpitala.