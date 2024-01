Spełnienia przedwyborczych obietnic domagają się mieszkańcy Świnoujścia. Dziś znów wyjdą na ulice, domagając się przywrócenia dostępu do plaży w dzielnicy Warszów i do świnoujskich zabytków. Drogę do nich odcięła wprowadzona 9 miesięcy temu strefa ochronna wokół terminalu LNG.