3307 drzew z parków i zieleńców w centrum Szczecina zostało zmierzonych, opisanych, oznaczonych tabliczkami i wprowadzonych do miejskiej bazy danych. Dominują drzewa liściaste, iglaste to zaledwie 8 proc. Trzy najczęściej występujące gatunki to: lipa drobnolistna, klon zwyczajny i dąb szypułkowy.

Skrzydłorzech kaukaski - drzewa tego gatunku rosną w Szczecinie / Shutterstock Pierwszy etap inwentaryzacji, przeprowadzony latem i jesienią, obejmował teren o powierzchni 41 ha m.in.: park im. Stefana Żeromskiego, park im. Andersa, Jasne Błonia, Wały Chrobrego. Okazało się, że w parkach i na zieleńcach dominują drzewa liściaste. Iglaste stanowią tylko nieco ponad 8 proc. - informuje miejski portal szczecin.eu. Mimo że utrzymanie płytko korzeniących się drzew iglastych jest w dobie ekstremalnych susz coraz trudniejsze, będziemy podejmować działania prowadzące do zwiększenia udziału cennych dla kompozycji parków smukłych jodeł, świerków i sosen - zapowiada Ogrodnik Miasta Marta Safader - Domańska. Trzy najczęściej występujące w parkach gatunki to: lipa drobnolistna, klon zwyczajny i dąb szypułkowy. Na miejscu czwartym z udziałem 7 proc. w populacji drzew znajduje się platan klonolistny, jeden z symboli z zielonego Szczecina. Podczas inwentaryzacji doliczono się w Szczecinie 173 gatunków drzew. Są wśród nich m.in. grójecznik japoński, skrzydłorzech kaukaski, jesion mannowy, paulownia puszysta, kasztan jadalny. Pod względem różnorodności najbogatszym jest park im. Stefana Żeromskiego, gdzie znajduje się aż 110 gatunków drzew. To dowód na niezrównane bogactwo dendrologiczne, jakim pochwalić mogą się jedynie nieliczne parki miejskie w Polsce - mówi Marta Safader - Domańska. Paweł Rychlicki z warszawskiej firmy TAXUS UL, prowadzącej inwentaryzację potwierdza, że Park Żeromskiego to raj dla dendrologów, bo natrafiono tam na niespotykane w innych miastach, takie jak kłęk amerykański, skrzydłorzech kaukaski czy szupin chiński. Ponad połowa zinwentaryzowanych w parkach drzew to drzewa dojrzałe, czyli takie które osiągnęły docelowy rozmiar i cieszą oko swoim monumentalnym pięknem. Jedna trzecia to drzewa młode i dojrzewające, które nadal znajdują się w fazie wzrostu. Blisko 13 proc. to drzewa sędziwe, które są miejscem bytowania, żerowania i odpoczynku dla ptaków, nietoperzy, pożytecznych chrząszczy, grzybów porostów i różnych mikroorganizmów. Prawie jedna trzecia zinwentaryzowanych drzew ma w obwodzie powyżej 200 cm, a 28 spośród nich posiada obwód przekraczający 4 metry, co oznacza, że do ich objęcia potrzeba co najmniej trzech osób. W drugim etapie inwentaryzacji policzono drzewa w pasach drogowych i na terenach towarzyszących zabudowie. Jest ich 5719. Część danych już została naniesiona na mapie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin, w zakładce zieleń.