Historię wyprawy załogi jachtu "Dar Szczecina" na Islandię można obejrzeć na kinowym ekranie. Film oczami kapitana pokazuje piękno tej północnej wyspy oraz przyjaźń jaka połączyła członków wyprawy.

Premiera filmu kapitana Wojciecha Maleiki "Iceland, Darem Szczecina na daleką północ" odbędzie się w nadchodzący weekend.

W tym pełnometrażowym filmie widzowie będą mogli poczuć się członkiem załogi. Oczami kapitana Wojtka Maleiki oraz załogi zobaczą to, co najpiękniejszego do zaoferowania ma Islandia. To historia pełna przygody, nieziemskich widoków i niesamowitej przyjaźni ludzi, których połączył wspólny cel - Islandia.

Rejs składał się czterech etapów, w których uczestniczyło 40 osób, plus kapitanowie: Wojciech Maleika i Przemysław Dziarnowski (I i II etap) oraz kapitanowie: Wojciech Kaczor i Maksymilian Bojek (III i IV etap). Jacht wraz z załogą przepłynął łącznie 3600 mil morskich.

Premiera filmu odbędzie się w niedzielę 5 lutego 2023 roku w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia o godzinie 11.00. Wstęp wolny.