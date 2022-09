To nie jest dobra informacja dla osób latających ze Szczecina do Warszawy. Jeszcze w tym roku z rozkładu lotów wypadnie tańsze połączenie, między lotniskiem w Goleniowie a Modlinem. Ryanair poinformował, że zawiesza loty na tej trasie.

/ Shutterstock

Ryanair przekazał, że połączenie Szczecin-Warszawa Modlin zniknie z rozkładu lotów z końcem października. Powodem, jak wskazują przedstawiciele przewoźnika, jest brak porozumienia z władzami lotniska w Modlinie.

Miały one odrzucić propozycję rozwoju siatki połączeń, co wiązałoby się z rozbudową portu lotniczego. Z tego powodu tania linia zrezygnuje z obsługi czterech tras i jedną z nich jest właśnie połączenie Pomorza Zachodniego ze stolicą.

To oznacza, że monopolistą na tej trasie znów będzie polski LOT, z cenami wyższymi niż u konkurencji.

Ryanair nie wyklucza, że w przyszłym roku wróci na trasę Szczecin-Warszawa Modlin, ale nie jest to jeszcze przesądzone. Wiadomo za to, że w zimowym rozkładzie zmniejszy także liczbę połączeń z Krakowem z 3 do 2 razy w tygodniu.