Niespodziankę dla wszystkich urodzonych dziś w Szczecinie i Policach dzieci ma klub piłkarski Pogoń. Z okazji swoich 75. urodzin zespół ufunduje wszystkim noworodkom specjalne wyprawki.

Każde urodzone w piątek dziecko ze Szczecina i Polic otrzyma od Pogoni wyprawkę. / Pogoń Szczecin /

Dokładnie 75 lat temu założony został Klub Sportowy Sztorm, który potem zmienił nazwę na Morski Klub Sportowy "Pogoń". 21 kwietnia uznawany jest za urodziny zespołu. Mamy poczucie, że to dla nas ważny czas. 75 lat to kawał piłkarskiej przygody i okazja do hucznego świętowania. Dlatego też z okazji urodzin postanowiliśmy wspólnie z partnerem akcji, marką Boboland, zrobić coś dla maluchów, które przyjdą na świat tak, jak my - 21 kwietnia - mówi Krzysztof Ufland, rzecznik drużyny.

Przedstawiciele drużyny pojawią się na porodówce w szpitalu w Zdrojach, na oddziale położniczym na Pomorzanach oraz w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii w Policach. Tam, w dniu urodzin klubu, specjalnie przygotowaną paczkę otrzyma każde nowo narodzone dziecko na terenie Szczecina oraz Polic.

Szybko uznaliśmy, że nikt nie wczuje się bardziej w klimat, niż ojcowie, którzy sami mają małe dzieci. Wybór był zatem oczywisty - do misji zaangażowaliśmy Benedikta Zecha oraz Dantego Stipicę. To oni mieli wydać fachową recenzję zawartości paczek, a także dostarczyć je do szpitali. Życie młodego rodzica to nie igraszki. Przebrnięcie przez stertę brudnych pieluch, połapanie się w kwestiach ulewania i kolek, a także odgadnięcie, co dany grymas na buzi malucha może oznaczać, to zadania dla wytrawnych, mocnych graczy bobaskowego życia - mówi Krzysztof Ufland.

Pogoń przygotowała dla noworodków bardzo okazały zestaw upominków. Paczka zawiera bodziaki, śpiworki, pościel i różne, pomniejsze akcesoria. Na wszystkim jest wiele Portowych akcentów. Do paczki dołączony jest list gratulacyjny, a także Certyfikat Akademii Portowego Bobasa.

Ten certyfikat upoważnia waszego malucha do przystąpienia w poczet Akademii Portowego Bobasa, czyli jest voucherem na bezpłatne wyrobienie karty kibica dla młodego Portowca. To ważny symbol bycia kibicem "Dumy Pomorza" od pierwszego dnia życia. Cieszymy się na to i liczymy, że za jakiś czas zobaczymy was na meczu "Dumy Pomorza!" - brzmi jego treść.