Zespoły Danii i Kosowa zmierzą się z Polską w grupie 8 kwalifikacji mistrzostw Europy 2024 piłkarek ręcznych. Ceremonia losowania odbyła się w Zurychu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Turniej odbędzie się w dniach od 28 listopada do 15 grudnia 2024 roku na Węgrzech, w Austrii i Szwajcarii. W mistrzostwach po raz pierwszy wezmą udział 24 drużyny. Oprócz zespołów gospodarzy awans bez gry do finałów ma już zapewniony obrońca tytułu, Norwegia.

Jedną z kandydatur do organizacji Euro 2024 była wspólna oferta czesko-polsko-słowacką, która ostatecznie nie znalazła uznania.

31 drużyn w 8 grupach

Do kwalifikacji przystąpiło 31 drużyn, które przydzielono do ośmiu grup. Polki zostały wylosowane jako ostatnie z koszyka nr 2. Już w trakcie losowania wiadomo było, że trafią do grupy trzyzespołowej. Wcześniej do tej puli przydzielona została reprezentacja Kosowa, którą Polki niedawno dwukrotnie pokonały (36:22 i 32:20) w eliminacjach tegorocznych mistrzostw świata. To jedyne w historii bezpośrednie spotkania tych drużyn.

Do grupy 8 (z koszyka nr 1) przyporządkowano również Danię. To bardzo utytułowany rywal. Dunki są trzykrotnymi mistrzyniami olimpijskimi (1996, 2000 i 2004), mistrzynie świata (1997) i trzykrotne mistrzynie Europy (1994, 1996 i 2002). Ich ostatnie miejsca na podium w dużych turniejach to brązowy medal MŚ 2021 i srebrny z ME 2022. Bilans 47 spotkań z Polkami jest bardzo korzystny dla Skandynawek: 32 wygrane, 5 remisów i 10 porażek.

To dla nas bardzo dobre losowanie. Kosowo już znamy po dwóch kwietniowych meczach. Wylosowanie Danii jest trudne... Może teraz ta drużyna należy do najlepszej trójki na świecie. Ale jednocześnie pokaże to nam poziom, na jakim się znajdujemy. Aspirujemy do czołowej ósemki zespołów Europy. Naprawdę nie możemy się doczekać meczów - powiedział Reidar Moistad, asystent selekcjonera biało-czerwonych Arne Senstada.

Drużyny z pierwszych i drugich miejsc oraz cztery najlepsze ekipy z trzecich pozycji zakwalifikują się do mistrzostw EHF EURO 2024. Mecze z zespołami, które zajmą czwarte pozycje w grupach nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu rankingu drużyn z trzecich lokat.

Mecze kwalifikacyjne rozpoczną się 12 października 2023 a zakończą 7 kwietnia 2024.

Dwie rundy wstępne turnieju finałowego zostaną rozegrane w Bazylei (Szwajcaria), po jednej w Innsbrucku (Austria) i Debreczynie (Węgry). Areną rundy głównej będą Debreczyn i Wiedeń. Stolica Austrii będzie gospodarzem półfinałów i meczów o medale.

Podział na grupy

Oto cały podział na grupy w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2024 piłkarek ręcznych: