Czujny mieszkaniec powiatu sławieńskiego udaremnił dalszą jazdę pijanemu kierowcy volvo, który miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że nietrzeźwy złamał po raz szósty zakaz prowadzenia pojazdów, w tym także dożywotni. Decyzją sądu 32-latek trafił do aresztu na 3 miesiące.

Nietrzeźwy kierowca miał na koncie złamanie 6 zakazów prowadzenia pojazdów. / KWP Szczecin /

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w miejscowości Warszkowo koło Sławna, w Zachodniopomorskiem. Dyżurny sławieńskiej komendy skierował tam policyjny patrol, bo osobowym volvo miał kierować nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu policjanci zastali mężczyznę, który widział, jak kierowca osobówki jechał slalomem zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Po zatrzymaniu świadek zabrał kierowcy volvo kluczyki, by uniemożliwić dalszą jazdę.

Podejrzenia co do nietrzeźwości kierowcy potwierdziły się. 32-letni mieszkaniec Słupska miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna kilkukrotnie był już karany za jazdę w stanie nietrzeźwości i miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Sąd Rejonowy w Sławnie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. 32-latek notorycznie łamał zakazy prowadzenia pojazdów. To było jego szóste takie przestępstwo. Z sądu trafił prosto do zakładu karnego, by odbyć zaległą karę pozbawienia wolności, ale może spędzić tam kilka najbliższych lat.

Ujęcie obywatelskie to przywilej wynikający z treści art. 243 kodeksu postępowania karnego. Sprawcę można ująć zarówno na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu. Następnie taką osobę należy niezwłocznie przekazać policji.