Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po katastrofie budowlanej i modernizacja tarasów zabytku - to cel podpisanej dziś umowy. Prace mają kosztować blisko 85 mln zł.

Cieszę się, że możemy rozpocząć tak długo oczekiwaną inwestycję. Zagospodarowanie zamkowych tarasów planowaliśmy już dawno. Zależało nam jednak, by tę inwestycję bardzo dobrze przygotować. I - jak dziś już wiadomo - warto było dążyć do gruntownego przebadania skarpy północnej oraz wzgórza zamkowego. Dzięki temu znamy dzisiaj zarówno stan skarpy północnej, jak i wschodniej, a przede wszystkim mamy odkryte tunele i przebadaną ich sieć - powiedziała dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska.

Jak dodała, "gdyby dopiero na etapie wykonania doszło do tego historycznego odkrycia tuneli, inwestycja byłaby zagrożona, a jej koszt znacznie większy".

Kiedy odkryto tunele pod północną skarpą?

Tunele pod północną skarpą Wzgórza Zamkowego odkryto podczas badań prowadzonych przed modernizacją tarasów w połowie 2020 r. Wcześniej, w 2017 r., w zamku doszło do katastrofy budowlanej - w północnym skrzydle zabytku osunął się filar i zawalił się strop. W katastrofie nikt nie ucierpiał - część budowli, w której do niej doszło, była wyłączona z użytkowania od dwóch tygodni po tym, jak stwierdzono tam pęknięcia.

Z przeprowadzonej po katastrofie ekspertyzy wynika m.in., że przyczyną był wieloletni proces erozji gruntu pod budynkiem - woda spływała w kierunku tunelu.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przypomniał, że przygotowania do renowacji rozpoczęły się przed katastrofą budowlaną.

Stanęliśmy przed nowym wyzwaniem - usunięcia skutków katastrofy i znalezienia jej przyczyn, dopiero potem można było powrócić do planów zabezpieczenia i modernizacji skarpy zamkowej. Najważniejsze było takie przygotowanie inwestycji, by niczego nie robić na skróty - zaznaczył.

Dodał, że zdecydowano się na połączenie w jedno zadanie odbudowy skrzydła zamkowego i zabezpieczenia oraz renowacji skarp i tarasów. Zmodernizowane zostaną wszystkie zamkowe tarasy - południowy, wschodni i północny oraz skarpa północna i zlokalizowane pod nią tunele. Odbudowane ma być także skrzydło północne.

"Bardzo skomplikowana inwestycja"

To rzeczywiście bardzo skomplikowana inwestycja i duże wyzwanie inżynieryjne ze względu na warunki geotechniczne oraz historyczny charakter obiektu. Niezbędna będzie ścisła współpraca z inwestorem i konserwatorem zabytków - powiedział przedstawiciel wykonawcy prac, wiceprezes zarządu Mostostalu Warszawa Jorge Calabuig Ferre.

Dodał, że według planów prace projektowe potrwają pół roku, po czym rozpocznie się praca na placu budowy.

Wykonawca na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" ma 30 miesięcy. Całość prac ma kosztować blisko 85 mln zł. Prawie 31 mln zł na modernizację tarasów to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Historia Zamku Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich to renesansowa budowla usytuowana w pobliżu Odry. Był on historyczną siedzibą rodu Gryfitów, władców Księstwa Pomorskiego. Został w dużym stopniu zniszczony podczas alianckich nalotów w 1944 r., odbudowano go w latach 1958-80 w stylu renesansowym.

Obecnie znajdują się w nim m.in. centrum kulturalne Zamek Książąt Pomorskich, Opera na Zamku, sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie i siedziba urzędu marszałkowskiego.